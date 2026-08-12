11 мест, 150 л.с. и Apple CarPlay: Avior представил Touring Bus

Марка Avior запустила в России продажи 11-местного автобуса. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке появился новый микроавтобус Avior Touring Bus, предназначенный для междугородних и региональных перевозок, сообщают «Известия». Модель рассчитана на 11 пассажиров и уже доступна для оформления заказа у официальных дилеров. Рекомендованная стоимость новинки начинается от 6,19 миллиона рублей.

По габаритным размерам автобус сопоставим с флагманской моделью бренда Avior V90: длина составляет 5940 мм, ширина — 2062 мм, высота — 2535 мм при колесной базе 3760 мм. Полная масса транспортного средства — 3500 кг, снаряженная — 2700 кг.

Под капотом установлен двухлитровый турбодизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией. Расход топлива в смешанном цикле, по заявлению производителя, варьируется от 8,5 до 9 литров на 100 километров.

Салон выполнен по схеме 2+2+3+3: четыре ряда кресел, каждое из которых является индивидуальным и оснащено регулировкой угла наклона спинки. Места у прохода дополнены подлокотниками. В числе оснащения — USB-разъемы для подзарядки гаджетов, зимний пакет с дополнительным отопителем и подогревом передних сидений, мультифункциональный руль, круиз-контроль, а также центральный 10-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay.

Безопасность обеспечивают трехточечные ремни, два огнетушителя, два аварийных молотка и вентиляционный люк на крыше. Задние двери оснащены страховочным ремнем, предотвращающим случайное открывание. В базовую комплектацию также включен комплекс систем активной безопасности.

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