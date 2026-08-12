Семиместный японец: Toyota Sienta по цене в РФ обходит BAW и GAC

В России появилась в продаже новая недорогая семиместная Toyota японской сборки. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Ассортимент доступных в РФ японских компактвэнов пополнился моделью Toyota Sienta, сообщают «Автоновости дня». На российском рынке с учетом логистики, таможенного оформления и прочих расходов минимальная стоимость доставки начинается от 1,8 миллиона рублей.

Большинство семиместных минивэнов на рынке РФ стоят заметно дороже: например, BAW MPV оценивается в 2 469 000 рублей, а премиальный GAC M8 предлагается от 5 999 999 рублей.

За 1 800 000 рублей новый автомобиль готовы привезти под заказ во Владивостоке. Хотя точный перечень опций в объявлении не раскрыт, но можно предположить наличие кожаного мультируля, адаптивного круиз-контроля, климат-контроля, мультимедиа с сенсорным экраном, электронного стояночного тормоза, датчиков света и дождя, бесключевого доступа, электропривода сдвижных боковых дверей, подогрева передних кресел и USB-портов Type-C.

Этот экземпляр оснащен 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 120 лошадиных сил, работающим в паре с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT.

Чуть дороже, примерно за 1 830 000 рублей, во Владивостоке готовы привезти гибридную версию Sienta суммарной мощностью 116 л. с. В ее состав входят 1,5-литровый бензиновый двигатель (91 л. с.), электромотор и гибридная трансмиссия e-CVT.

Гибридные Sienta доступны как с передним, так и с полным приводом. Большинство предложений — переднеприводные, однако есть как минимум два автомобиля с обеими ведущими осями: их поставка обойдётся примерно в 2 370 000 и 2 450 000 рублей соответственно.

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