«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 14 августа:
1. Новости с передовой: освобождена Петровка в ДНР
2. Вновь прошел неравный обмен телами погибших
3. В Америке увидели горький украинский финал
4. Украинский ячмень мало кого порадует
5. «Продовольственный кризис» свалят на «блокаду портов»
6. Маск-старший поражен украинской коррупцией
7. Румыны паникуют из-за дронов на границе
8. Экс-министр Украины рискнул покритиковать Трампа
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
Бойцы «Севера» выбили из рядов ВСУ более 200 боевиков. Сожгли шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
«Южная» группировка войск вывела из строя до 245 солдат врага. Подбиты две бронемашины, 27 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Силы «Запада» нанесли противнику такой урон: более 225 человек, пять бронемашин и 14 автомобилей.
Подразделения «Центра» освободили Петровку в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих. А также две бронемашины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
От действий бойцов «Востока» противник потерял до 350 бойцов. Утратил шесть бронемашин и 16 автомобилей.
«Днепр» уничтожил 35 националистов. Сожжены 14 автомобилей и две станции РЭБ.
Силы ПВО сбили пять управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 1150 дронов.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Москва и Киев провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. По данным депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева, российская сторона передала стороне украинской 261 тело погибших. В ответ получила останки 24 павших. Ранее обмен телами состоялся 16 июля. Российской стороне было передано 31 тело, украинской — 501. Кажется, опять Зеленскому забыли об сообщить о «неправильном соотношении»?
Дуглас Макгрегор, полковник американской армии в отставке, пригвоздил режим Зеленского. Бывший советник главы Пентагона дал прогноз на итоги конфликта на Украине. Он прогнозирует катастрофическое сокращение населения незалежной и бегство продажных властей Киева. Макгрегор полагает: «Этот конфликт закончится, когда никто ничего не отправит Украине. Там не останется никого, кто мог бы это принять. Ну, кроме нескольких людей с протянутой рукой, которые жаждут сесть в самолет и перевести деньги, которые вы им дали, в банки на Кипре, в Албании и в других оффшорах». Макгрегор указал, что Украина разрушается на глазах. Страна может прекратить свое существование как государство в связи с ударами российской армии и нехваткой ПВО. И никто не заплачет.
«Страна.ua» сообщает, что экспорт зерна из незалежной на фоне морской блокады падает катастрофически. За 12 дней августа экспорт пшеницы снизился в 4,3 раза. Сейчас смогли отправить 175 тысяч тонн. А год назад — 759 тысяч тонн. Больше всего сократился экспорта ячменя, в 5,6 раз - до 37 тысяч тонн. Отправка кукурузы снизилась в 2,7 раз. То есть, всего 68 тысяч тонн. И это еще никто не оценил потери из-за невозможности вывезти морем подсолнечное масло. Топите буржуйки маслом, запекайте баранки ячменные.
New York Times нагнетает: «Обострение конфликта между Москвой и Киевом - очаг более масштабного глобального явления. Это угрожает свободе судоходства. Морская система, лежащая в основе современной глобальной торговли, оказалась под давлением. Государственные и негосударственные субъекты используют беспилотники, противокорабельные ракеты и мины для нарушения маршрутов». Американское СМИ отмечает, что ответные российские удары по украинским портам парализовали все судоходство в Одессу и из нее, и это может привести к «сбоям в цепочках поставок продовольствия». А в цепочках поставок оружия сбоев не будет? Или эти провалы Киева свяжут с «голодающими детьми Африки»?
Эррол Маск, отец самого богатого человека мира Илона Маска, сообщил: представители американских корпораций приезжали на Украину, чтобы заниматься махинациями. В интервью РИА Новостям Маск-старший сообщил: «Украина стала местом, куда сомнительные элементы из американских корпораций могли приезжать, чтобы заниматься махинациями с деньгами и отмыванием денег». Ранее он сообщал, что незалежной управляют полсотни семей, а рядовые украинцы на будущее страны не могут повлиять никак. В том числе, через выборы. 333-е открытие Америки состоялось...
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Минобороны Румыния в ночь на четверг подняло в воздух два F-16 у границы с Украиной. В сообщении оборонного ведомства говорилось: «В ночь на 13 августа в 01:27 радиолокационная система наблюдения Министерства нацобороны зафиксировала группу из пяти беспилотников в районе Исмаила, над территорией Украины, вблизи речной границы с Румынией. Два истребителя F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы в Борче были подняты в воздух». На сайте министерства утверждалось, что радары зафиксировали вход одного дрона в румынское воздушное пространство в двух километрах к югу от города Пардина. БПЛА «пролетел 10 минут в воздушном пространстве Румынии вдоль рукава реки Килия, после чего покинул территорию Румынии в сторону Украины». Пора Дракулу из гроба поднимать?
Бывший глава МИД незалежной с говорящей фамилией Огрызко внезапно осмелел и заявил, что Дональд Трамп «далеко не на стороне» самостийной. Почему? Да потому, что не дает ей нужные вооружения и деньги. Изданию «Телеграф» Владимир Огрызко так и сказал: «Практика свидетельствует - Трамп не на нашей стороне. Он пытается использовать разные способы давления на Украину, чтобы мы пошли на уступки, которые будут нечестными и несправедливыми». Совсем берега попутал...