Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 14 августа:

1. Новости с передовой: освобождена Петровка в ДНР

2. Вновь прошел неравный обмен телами погибших

3. В Америке увидели горький украинский финал

4. Украинский ячмень мало кого порадует

5. «Продовольственный кризис» свалят на «блокаду портов»

6. Маск-старший поражен украинской коррупцией

7. Румыны паникуют из-за дронов на границе

8. Экс-министр Украины рискнул покритиковать Трампа

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 14 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» выбили из рядов ВСУ более 200 боевиков. Сожгли шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

«Южная» группировка войск вывела из строя до 245 солдат врага. Подбиты две бронемашины, 27 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Силы «Запада» нанесли противнику такой урон: более 225 человек, пять бронемашин и 14 автомобилей.

Подразделения «Центра» освободили Петровку в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих. А также две бронемашины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

От действий бойцов «Востока» противник потерял до 350 бойцов. Утратил шесть бронемашин и 16 автомобилей.

«Днепр» уничтожил 35 националистов. Сожжены 14 автомобилей и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили пять управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 1150 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 14 АВГУСТА

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Прошел обмен телами

Москва и Киев провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. По данным депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева, российская сторона передала стороне украинской 261 тело погибших. В ответ получила останки 24 павших. Ранее обмен телами состоялся 16 июля. Российской стороне было передано 31 тело, украинской — 501. Кажется, опять Зеленскому забыли об сообщить о «неправильном соотношении»?

Москва и Киев провели очередной обмен телами погибших военнослужащих.

Украинский исход не нравится Америке

Дуглас Макгрегор, полковник американской армии в отставке, пригвоздил режим Зеленского. Бывший советник главы Пентагона дал прогноз на итоги конфликта на Украине. Он прогнозирует катастрофическое сокращение населения незалежной и бегство продажных властей Киева. Макгрегор полагает: «Этот конфликт закончится, когда никто ничего не отправит Украине. Там не останется никого, кто мог бы это принять. Ну, кроме нескольких людей с протянутой рукой, которые жаждут сесть в самолет и перевести деньги, которые вы им дали, в банки на Кипре, в Албании и в других оффшорах». Макгрегор указал, что Украина разрушается на глазах. Страна может прекратить свое существование как государство в связи с ударами российской армии и нехваткой ПВО. И никто не заплачет.

Больше всего упал экспорт украинского ячменя

«Страна.ua» сообщает, что экспорт зерна из незалежной на фоне морской блокады падает катастрофически. За 12 дней августа экспорт пшеницы снизился в 4,3 раза. Сейчас смогли отправить 175 тысяч тонн. А год назад — 759 тысяч тонн. Больше всего сократился экспорта ячменя, в 5,6 раз - до 37 тысяч тонн. Отправка кукурузы снизилась в 2,7 раз. То есть, всего 68 тысяч тонн. И это еще никто не оценил потери из-за невозможности вывезти морем подсолнечное масло. Топите буржуйки маслом, запекайте баранки ячменные.

Блокада украинских портов грозит продовольственным кризисом

New York Times нагнетает: «Обострение конфликта между Москвой и Киевом - очаг более масштабного глобального явления. Это угрожает свободе судоходства. Морская система, лежащая в основе современной глобальной торговли, оказалась под давлением. Государственные и негосударственные субъекты используют беспилотники, противокорабельные ракеты и мины для нарушения маршрутов». Американское СМИ отмечает, что ответные российские удары по украинским портам парализовали все судоходство в Одессу и из нее, и это может привести к «сбоям в цепочках поставок продовольствия». А в цепочках поставок оружия сбоев не будет? Или эти провалы Киева свяжут с «голодающими детьми Африки»?

Маск-старший твердит об украинской коррупции

Эррол Маск, отец самого богатого человека мира Илона Маска, сообщил: представители американских корпораций приезжали на Украину, чтобы заниматься махинациями. В интервью РИА Новостям Маск-старший сообщил: «Украина стала местом, куда сомнительные элементы из американских корпораций могли приезжать, чтобы заниматься махинациями с деньгами и отмыванием денег». Ранее он сообщал, что незалежной управляют полсотни семей, а рядовые украинцы на будущее страны не могут повлиять никак. В том числе, через выборы. 333-е открытие Америки состоялось...

Эррол Маск Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

У границы с Украиной румыны подняли два F-16

Минобороны Румыния в ночь на четверг подняло в воздух два F-16 у границы с Украиной. В сообщении оборонного ведомства говорилось: «В ночь на 13 августа в 01:27 радиолокационная система наблюдения Министерства нацобороны зафиксировала группу из пяти беспилотников в районе Исмаила, над территорией Украины, вблизи речной границы с Румынией. Два истребителя F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы в Борче были подняты в воздух». На сайте министерства утверждалось, что радары зафиксировали вход одного дрона в румынское воздушное пространство в двух километрах к югу от города Пардина. БПЛА «пролетел 10 минут в воздушном пространстве Румынии вдоль рукава реки Килия, после чего покинул территорию Румынии в сторону Украины». Пора Дракулу из гроба поднимать?

Экс-глава украинского МИДа обрушился на Трампа

Бывший глава МИД незалежной с говорящей фамилией Огрызко внезапно осмелел и заявил, что Дональд Трамп «далеко не на стороне» самостийной. Почему? Да потому, что не дает ей нужные вооружения и деньги. Изданию «Телеграф» Владимир Огрызко так и сказал: «Практика свидетельствует - Трамп не на нашей стороне. Он пытается использовать разные способы давления на Украину, чтобы мы пошли на уступки, которые будут нечестными и несправедливыми». Совсем берега попутал...