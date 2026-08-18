Audi нарастила продажи в России на 438%: какие модели наиболее популярны

Продажи Audi в РФ выросли в 5,4 раза. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom.

За первые семь месяцев текущего года на российском рынке было реализовано 7135 автомобилей марки Audi. Такую статистику привел в соцсетях директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, отметив, что по сравнению с январем–июлем 2025 года рост составил 438% — это означает увеличение в 5,4 раза.

Самой востребованной моделью стал кроссовер Q5 — на его долю пришелся 51% всех продаж бренда. В настоящее время такие автомобили предлагаются дилерами по каналам параллельного импорта по цене от 6,13 миллиона рублей. В наличии имеются исключительно полноприводные версии с двухлитровым двигателем мощностью 204 лошадиные силы.

Второе место занял компактный Q3: его выбрали 19% покупателей. Модель можно приобрести от 3,5 миллиона рублей. Доступны модификации с передним приводом и 1,5-литровым мотором на 160 л.с., а также полноприводные варианты с двухлитровым агрегатом мощностью 220 л.с.

Активно продаются и другие модели немецкого бренда. Седан A5, оснащенный двухлитровым двигателем на 204 л.с. и полным приводом, оценивается дилерами минимум в 5,65 миллиона рублей. Кроссовер Q7 появляется в продаже реже, но его стоимость начинается от 9,8 миллиона рублей — под капотом установлен двухлитровый турбомотор на 252 л.с. Хэтчбек A3 доступен от 3,6 миллиона рублей. По технической начинке он унифицирован с Q3: передний привод и 1,5-литровый 160-сильный двигатель.

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