Haval позади: «АГР» теперь на втором месте по объему выпуска легковых авто в РФ

Доля «АГР» в российском автопроизводстве достигла 24,4%. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

В январе–июле текущего года на долю группы «АГР» пришлось 24,4% от всего объема легковых автомобилей, произведенных в России.

Всего за этот период в стране было выпущено 513,3 тысячи машин, и практически каждая четвертая сошла с конвейеров предприятий, входящих в структуру «АГР». Эти площадки ранее принадлежали зарубежным автоконцернам, покинувшим российский рынок, и сейчас на них собираются автомобили под марками Tenet, Jeland, Esteo, Jaecoo и Omoda, а вплоть до конца прошлого года также выпускались Solaris.

Об этом рассказывает в Телеграм-канале аналитик Сергей Целиков. Он отмечает, что за год присутствие компании в отечественном автопроме увеличилось на 16 процентных пунктов. Столь существенный прирост позволил «АГР» опередить китайского производителя Haval (GWM), чья доля сейчас составляет чуть менее 20%, и переместиться на вторую позицию по масштабам выпуска среди всех игроков российского автомобильного рынка.

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