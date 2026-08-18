Tesla теряет российский рынок: продажи американского гиганта обваливаются

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Автомобили американского бренда Tesla сильно теряют популярность в России — продажи новых электрокаров рухнули на 80% только за июль, свидетельствует статистика эксперта Сергея Целикова. В его Telegram-канале сообщается, что в прошлом месяце на учет встало лишь девять таких машин, а с января по июль их набралось всего 89 — это на 54% меньше, чем год назад.

Особенно показательной выглядит динамика на фоне былых успехов: в 2023 году Tesla установила рекорд, найдя 1257 покупателей в РФ, однако уже в 2024-м продажи обвалились до 685 автомобилей. Прошлый год оказался еще более провальным — минус 34% и всего 449 новых регистраций. По пессимистичному прогнозу Целикова, с таким темпом российские продажи марки могут скоро сойти на нет.

Главными виновниками падения эксперт считает повышение утильсбора, которое делает ввоз электрокаров дороже, и экспансию китайских автоконцернов, предлагающих все более привлекательные альтернативы. При этом совокупный парк электромобилей и гибридов в стране уже перевалил за 200 тысяч, а Tesla, хоть и остается одной из самых узнаваемых марок, преимущественно представлена машинами с немалым пробегом. Среди моделей лидерами спроса у россиян, по данным Целикова, остаются Model 3, Model Y и Model S.

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