Зеленский у могилы Евгения Коновальца Фото: REUTERS.

Ох и хитрецы сидят в этом Киеве! Сумели-таки всех обмануть с этим Коновальцем, останки которого вырыли в Роттердаме и привезли в Киев. Даже устроили ночное прощание нынешних бандеровцев из запрещенного «Азова*» и выступление Билецкого в Патриаршем храме Украинской греко-католической церкви. А чтобы всех дезориентировать, сообщили, что перезахоронение состоялось.

А потом затаились на пару дней, и вот сегодня появились фото и видео настоящего перезахоронения основателя запрещенной в России ОУН*, агента немецкого Абвера, лично дважды встречавшегося с Гитлером. Как положено, со всем высшим эшелоном украинской власти – Зеленский, Стефанчук, Сибига, Верещук, по старой памяти и Шмыгаля с собой взяли. Причем, когда состоялось это действо, так и остается тайной. Украинские ТГ-каналы, правда, отмечают, что во время церемонии в Киеве звучала воздушная тревога, но перерыв делать не стали, а безопасность охраняли два F-16, дежурившие в небе. По всей видимости, очень сильно боялись, что сведения просочатся наружу и участники попадут под ракетный удар.

Украинский флаг, которым был покрыт гроб с остатками (именно так) Коновальца, передали потом самому «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому. И тут не знаешь даже, что и думать – то ли вспомнили американскую традицию, когда флаг с гроба передается семье погибшего (но Коновалец, как истый украинский националист, наверняка бы обиделся, что у него вдруг нашли еврейскую родню), то ли «просрочке» передали эстафету «от нашего стола вашему столу» с пожеланиями. В общем, основателя ОУН* опустили в болото, на котором устроили Национальный военный мемориал Украины, а «просрочка» кинул горсть рассыпчатой, специально привезенной для этого земельки в могилу.

Для желающих устроили ночное прощание нынешних бандеровцев с одним из их идейных вдохновителей. Фото: REUTERS.

Как рассказал нынешний глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов, это захоронение – далеко не последнее, а носит временный характер. Впоследствии Коновальца, супругов Мельников и других украинских деятелей, похороненных за рубежом, планируют перенести в Украинский национальный пантеон на территории Киево-Печерской лавры, о создании которого не так давно объявил «просроченный». Теперь еще и Лавру окончательно испоганят. Хорошо, что могила Мазепы не сохранилась – самого известного предателя в истории Украины и до предательства самого богатого человека на территории «войска Запорожского» заживо сожрали вши, и где находятся его кости, не знает никто. Зато могила Степана Бандеры хорошо известна – главарь бандеровцев, известный под оперативным псевдонимом «Сопля», лежит на кладбище в Мюнхене, и польские туристы регулярно на нее испражняются. Уж его-то точно у Зеленского захотят вернуть и положить рядом с Мельником, с которым Бандера воевал чуть ли не больше, чем с поляками или с большевиками.

Примечательно, что, как рассказала замглавы Офиса президента Украины Ирина Верещук, организовавшая торжественную церемонию встречи гроба с тем, что осталось от Коновальца в Ужгороде, останки главаря ОУН* подвергнут всяческим исследованиям.

- Мы хотим задействовать всю науку и всю технику, которая у нас есть, чтобы максимально зафиксировать историю. Будут проведены КТ и МРТ, и другие необходимые процедуры, - заявила Верещук и пообещала. - Будут работать эксперты, историки, антропологи, будет сделано все, что нужно для того, чтобы оставить нашим потомкам максимально точные свидетельства.

Евгения Коновальца похоронили со всеми почестями Фото: REUTERS.

Какие результаты у Зеленского хотят получить в результате КТ и МРТ – неизвестно. Но не стоит удивляться, если через какое-то время выяснится, что на Украине взяли с этих останков, а также у Бандеры и Мельника образцы ДНК, если они сохранились, чтобы попытаться создать их клоны. Там живут такие моральные уроды, что уже никакие их действия не должны ни у кого вызывать удивления.

А пока, судя по всему, нынешние украинские власти и дальше намерены таскаться с гробами ублюдков. По всей видимости, пока их, Зеленского и компанию, окончательно не успокоят. И не упокоят. Ну, зачем-то флаг с гроба Коновальца Зеленскому же передали.

* Организация признана в РФ террористической и запрещена.

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