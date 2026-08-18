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Политика18 августа 2026 9:50

На Украине перезахоронили создателя ОУН* Коновальца: Зеленский поприсутствовал и взял флаг с гроба

В Киеве при участии Зеленского перезахоронили Коновальца
Александр ГРИШИН
Зеленский у могилы Евгения Коновальца

Зеленский у могилы Евгения Коновальца

Фото: REUTERS.

Ох и хитрецы сидят в этом Киеве! Сумели-таки всех обмануть с этим Коновальцем, останки которого вырыли в Роттердаме и привезли в Киев. Даже устроили ночное прощание нынешних бандеровцев из запрещенного «Азова*» и выступление Билецкого в Патриаршем храме Украинской греко-католической церкви. А чтобы всех дезориентировать, сообщили, что перезахоронение состоялось.

А потом затаились на пару дней, и вот сегодня появились фото и видео настоящего перезахоронения основателя запрещенной в России ОУН*, агента немецкого Абвера, лично дважды встречавшегося с Гитлером. Как положено, со всем высшим эшелоном украинской власти – Зеленский, Стефанчук, Сибига, Верещук, по старой памяти и Шмыгаля с собой взяли. Причем, когда состоялось это действо, так и остается тайной. Украинские ТГ-каналы, правда, отмечают, что во время церемонии в Киеве звучала воздушная тревога, но перерыв делать не стали, а безопасность охраняли два F-16, дежурившие в небе. По всей видимости, очень сильно боялись, что сведения просочатся наружу и участники попадут под ракетный удар.

Украинский флаг, которым был покрыт гроб с остатками (именно так) Коновальца, передали потом самому «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому. И тут не знаешь даже, что и думать – то ли вспомнили американскую традицию, когда флаг с гроба передается семье погибшего (но Коновалец, как истый украинский националист, наверняка бы обиделся, что у него вдруг нашли еврейскую родню), то ли «просрочке» передали эстафету «от нашего стола вашему столу» с пожеланиями. В общем, основателя ОУН* опустили в болото, на котором устроили Национальный военный мемориал Украины, а «просрочка» кинул горсть рассыпчатой, специально привезенной для этого земельки в могилу.

Для желающих устроили ночное прощание нынешних бандеровцев с одним из их идейных вдохновителей.

Для желающих устроили ночное прощание нынешних бандеровцев с одним из их идейных вдохновителей.

Фото: REUTERS.

Как рассказал нынешний глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов, это захоронение – далеко не последнее, а носит временный характер. Впоследствии Коновальца, супругов Мельников и других украинских деятелей, похороненных за рубежом, планируют перенести в Украинский национальный пантеон на территории Киево-Печерской лавры, о создании которого не так давно объявил «просроченный». Теперь еще и Лавру окончательно испоганят. Хорошо, что могила Мазепы не сохранилась – самого известного предателя в истории Украины и до предательства самого богатого человека на территории «войска Запорожского» заживо сожрали вши, и где находятся его кости, не знает никто. Зато могила Степана Бандеры хорошо известна – главарь бандеровцев, известный под оперативным псевдонимом «Сопля», лежит на кладбище в Мюнхене, и польские туристы регулярно на нее испражняются. Уж его-то точно у Зеленского захотят вернуть и положить рядом с Мельником, с которым Бандера воевал чуть ли не больше, чем с поляками или с большевиками.

Примечательно, что, как рассказала замглавы Офиса президента Украины Ирина Верещук, организовавшая торжественную церемонию встречи гроба с тем, что осталось от Коновальца в Ужгороде, останки главаря ОУН* подвергнут всяческим исследованиям.

- Мы хотим задействовать всю науку и всю технику, которая у нас есть, чтобы максимально зафиксировать историю. Будут проведены КТ и МРТ, и другие необходимые процедуры, - заявила Верещук и пообещала. - Будут работать эксперты, историки, антропологи, будет сделано все, что нужно для того, чтобы оставить нашим потомкам максимально точные свидетельства.

Евгения Коновальца похоронили со всеми почестями

Евгения Коновальца похоронили со всеми почестями

Фото: REUTERS.

Какие результаты у Зеленского хотят получить в результате КТ и МРТ – неизвестно. Но не стоит удивляться, если через какое-то время выяснится, что на Украине взяли с этих останков, а также у Бандеры и Мельника образцы ДНК, если они сохранились, чтобы попытаться создать их клоны. Там живут такие моральные уроды, что уже никакие их действия не должны ни у кого вызывать удивления.

А пока, судя по всему, нынешние украинские власти и дальше намерены таскаться с гробами ублюдков. По всей видимости, пока их, Зеленского и компанию, окончательно не успокоят. И не упокоят. Ну, зачем-то флаг с гроба Коновальца Зеленскому же передали.

* Организация признана в РФ террористической и запрещена.

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