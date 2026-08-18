Не просто пустая трата денег: раскрыты бесполезные и опасные опции автомобилей

Бесполезные и опасные опции авто. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Представитель группы компаний «Автоспеццентр» в беседе с «Газетой.Ru» назвал ряд автомобильных опций, которые, по его словам, чаще всего оказываются бесполезными для российских водителей, а иногда даже усложняют управление.

В частности, эксперты холдинга не рекомендуют переплачивать за систему «старт-стоп». Как пояснил собеседник издания, она позволяет сэкономить лишь 2–3% топлива, однако при этом существенно ускоряет износ стартера и системы зажигания.

Что касается лепестков под рулем, то при работе с вариатором они, как правило, оказываются бесполезным дополнением, поскольку не дают реального контроля над коробкой передач.

Управление мультимедийной системой с помощью жестов, как подчеркнул собеседник, зачастую интерпретируется электроникой ошибочно, активируя команды случайно. А сенсорные панели вместо привычных кнопок, по его словам, вынуждают шофера отвлекаться от дорожной обстановки, чтобы найти нужную функцию на экране.

В противовес сомнительным новшествам в «АвтоСпецЦентре» отметили оборудование, которое действительно помогает за рулем. В их числе — интеллектуальный круиз-контроль, способный автоматически подстраивать скорость под поток и дистанцию до лидирующего транспорта, а также системы экстренного автоторможения и мониторинга мёртвых зон, призванные снижать аварийность.

Камеры, обеспечивающие обзор на 360 градусов, и ультразвуковые датчики парковки, по оценке специалистов, заметно облегчают парковочные манёвры в стесненных условиях. Кроме того, в компании назвали востребованными в российских реалиях подогрев рулевого колеса, кресел и ветрового стекла, климатическую установку, а также мультимедийную систему с портами для синхронизации смартфона.

Совет от эксперта холдинга потенциальным покупателям: прежде чем подписывать договор купли-продажи, имеет смысл трезво оценить, какие из заявленных опций реально будут применяться в каждодневных поездках. Такой рациональный подход, уверяют они, убережет от лишних трат на бесполезные технологические новинки.

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