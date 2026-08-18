Прокуратура обжаловала приговор блогерши Лерчек и настаивает на ужесточении наказания

Блогер Валерия Чекалина у здания суда, 30 июля 2026 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Столичная прокуратура обжаловала приговор, вынесенный пару недель назад Валерии Чекалиной - блогерше Лерчек. Ранее Гагаринский районный суд приговорил 33-летнюю женщину к 5 годам лишения свободы условно. Кроме того, в течении трех лет ей запрещено администрировать сайты. А еще она должна выплатить государству штраф в размере 763,5 млн рублей.

По версии следствия, Валерия Чекалина, ее теперь уже бывший супруг Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк по поддельным документам в 2021-2022 годах вывели из России на банковские счета в ОАЭ более 250 млн рублей. Троице грозило до 10 лет колонии. Артема Чекалина в итоге осудили на 7 лет. Вишняку (он пошел на сделку со следствием) дали 2,5 года, а мама четверых несовершеннолетних детей Лерчек обошлась условным сроком.

Как стало известно KP.RU, прокуратура Москвы в своей апелляции просит Мосгорсуд изменить приговор Валерии Чекалиной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на 6 лет условно. При этом в тексте документа уточняется, что назначенный фигурантке штраф в 763 573 551, 69 рублей - это ее доход за 5 лет.

В свою очередь приговор Гагаринского суда оспорили и адвокаты Лерчек. Они настаивают, что блогершу нужно оправдать.

Валерия Чекалина во время избрания меры пресечения, март 2023 года. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

ВОПРОС - РЕБРОМ

Лерчек могут реально ужесточить наказание?

Адвокат Вадим Багатурия, бывший следователь органов прокуратуры:

- Когда прокуратура просит ужесточить наказание, не всегда за этим стоит реально желание ужесточить такое наказание. Прокуратура, как сторона обвинения, обязана не соглашаться с приговорами, и поэтому она действительно просит приговор ужесточить, как правило. На мой профессиональный взгляд, зачастую это носит формальный характер и к реальному ужесточению не приводит. Поэтому за судьбу Лерчек я не переживаю. При этом не исключаю, что при апелляции ее защита даже сможет снизить этот гигантский штраф.

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