Гигантский рамный внедорожник Toyota Sequoia в России: как оснащен и сколько стоит

В России появился в продаже новый надежный рамный внедорожник Toyota. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Крупный, мощный рамный внедорожник нового поколения Toyota Sequoia стал доступен в России. Как сообщили «Автоновости дня», эта модель якобы предлагает больше простора, чем любой Land Cruiser, а на одной из площадок объявлений минимальная цена начинается с 12 575 000 рублей.

По этой стоимости автомобиль третьего поколения доступен под заказ через компанию из Сыктывкара. В базовой версии SR5 предусмотрены: светодиодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные диски, электрический привод двери багажника, тканевая обивка кресел, трехзонный климат-контроль, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном и беспроводными интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с восемью динамиками, а также пакет активной безопасности Toyota Safety Sense, включающий адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида и другие помощники.

Более дорогие варианты предложены московским дилером, у которого в наличии несколько машин в комплектациях Limited и TRD Pro. Их стоимость варьируется от 13 990 000 до 14 490 000 рублей.

Версия Limited оснащается 20-дюймовыми колесными дисками с темно-серой фрезеровкой, салоном на восемь мест с отделкой экокожей SofTex, передними сиденьями с восьмирегулировочной электронастройкой, подогревом и вентиляцией, мультирулем с кожаной оплеткой и обогревом, электроприводом складывания третьего ряда, 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и 14-дюймовым тачскрином мультимедиа с беспроводной связью со смартфонами.

Модификация TRD Pro отличается перенастроенной подвеской с иными амортизаторами, электронной блокировкой заднего дифференциала, системами помощи на бездорожье Multi-Terrain Select и Crawl Control, матово-чёрными коваными дисками BBS диаметром 18 дюймов, радиаторной решёткой с крупной надписью Toyota вместо стандартного логотипа и рядом других особенностей.

У других столичных продавцов новые Sequoia из наличия оцениваются в промежутке от 14 849 000 до 15 990 000 рублей. Часть машин помечена как «в пути», а во Владивостоке, где внедорожники доступны лишь на заказ, ценник доходит до 18 300 000 рублей.

Все версии третьего поколения оснащаются гибридной силовой установкой i-Force Max, состоящей из 3,5-литрового битурбированного бензинового V6 и электромотора. Совокупная отдача системы — 437 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. Трансмиссия — десятиступенчатый автомат, привод — постоянный полный.

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