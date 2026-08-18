Миллион за универсал: что лучше выбрать на вторичном рынке

Худший из лучших — «Лада Ларгус». Фото: Global Look Press\Belkin Alexey

Эпоха доступных новых универсалов гольф-класса осталась в прошлом — сегодня даже за миллион рублей таких вариантов почти не найти. «За рулем» перечислил три б/у, но относительно свежих универсала стоимостью около миллиона рублей.

Худший из лучших — «Лада Ларгус»

Первым в списке идет отечественный Ларгус. За сумму порядка миллиона рублей реально приобрести рестайлинговую версию 2021–2022 годов выпуска. Встречаются и варианты в исполнении Кросс, но у них, как правило, выше пробег. Более качественные экземпляры стоят дороже.

Главные достоинства модели — вместительный багажник, наличие семиместных версий и выносливая ходовая часть. Среди недостатков выделяются посредственная управляемость и спорное эргономическое решение водительского места.

Все представленные на рынке экземпляры оснащаются вазовскими 1,6-литровыми моторами — как восьми-, так и шестнадцатиклапанными. Младший двигатель 11182 (90 л.с.) развивает идеи предшественника 11186. Однако новые толкатели клапанов усложнили процесс регулировки: теперь зазор обеспечивается не подбором шайб, а заменой толкателей, что требует снятия распредвала.

Существуют также модификации со 106-сильным агрегатом ВАЗ-21129. В обоих случаях используется ременной привод ГРМ. До 2022 года устанавливался ремень Continental с ресурсом около 90 тысяч км, тогда как у современных комплектующих заявленный ресурс сократился вдвое. Расход топлива у всех двигателей ниже, чем у прежних агрегатов Renault. Механическая коробка ВАЗ 21809 зарекомендовала себя надежной, а автоматических версий не предусмотрено.

Второе место — Chevrolet Cruze

За те же деньги можно подыскать универсал Chevrolet Cruze после рестайлинга (2014–2015 годы). На рынке встречаются варианты с двумя бензиновыми двигателями. Базовый 1,6-литровый мотор F16D4 выдает 124 л.с. и в целом считается надежным, но имеет отдельные слабые места, включая масляный теплообменник и фазорегуляторы, чья надежность вызывает вопросы. Также требуется регулярно менять ремень ГРМ с интервалом 120 тысяч км — при обрыве клапаны неизбежно гнутся. Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов необходимо периодически регулировать тепловые зазоры.

Более мощная версия — 1,8-литровый двигатель F18D4 (141 л.с.) — страдает теми же проблемами с ремнем и клапанами. При осмотре стоит прислушаться к работе мотора: «дизельный» стрекот может указывать на неисправность электромагнитных клапанов фазорегуляторов. Также специалисты рекомендуют превентивно заменить термостат.

Механическая трансмиссия D16 достаточно надежна, однако склонна к утечкам масла. Автоматическая коробка предлагается в паре со старшим двигателем 1.8. Шестиступенчатая гидромеханика 6T30 имеет несколько недостатков: она требовательна к качеству масла (замена каждые 60 тысяч км), фильтр меняется только с разборкой агрегата, а система охлаждения признана слабой. Кроме того, активный стиль вождения этой коробке противопоказан. При внимательном уходе ресурс автомата достигает 250–300 тысяч км.

Лучший вариант — Ford Focus

Оптимальным выбором в этом сегменте выглядит рестайлинговый Focus третьего поколения. За миллион рублей можно найти универсал 2017–2018 годов. Большинство предложений оснащено атмосферным 1,6-литровым мотором мощностью 125 л.с. — довольно надежным агрегатом. Однако с возрастом у многих экземпляров появляется течь масла из-под крышки клапанного механизма, а также возможен отказ муфты компрессора кондиционера, поэтому при осмотре обязательно проверяют работу климатической установки.

С этим двигателем встречаются как механика, так и роботизированная коробка Powershift с шестью ступенями. Механическая версия IB5 ранее имела проблемы с мощными моторами, но в паре с атмосферником 1.6 работает стабильно — стоит лишь убедиться в целостности сальников, включая сальник первичного вала у робота DPS6. В целом, первые «детские» болезни Powershift уже устранены, однако не помешает проверить состояние сцепления. Рывки и толчки при переключениях должны стать поводом для настороженности.

На рынке присутствуют также варианты с 1,5-литровым турбомотором EcoBoost (150 л.с.). Глобальных нареканий к этому двигателю нет, но он крайне чувствителен к перегреву, поэтому необходимо следить за состоянием радиаторов и принудительно обновлять электромуфту вентилятора. Чтобы избежать детонации, не рекомендуется увлекаться бензином АИ-92, хотя производитель формально его допускает.

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