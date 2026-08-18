Китайская экспансия в РФ: какой регион лидирует по числу машин из Поднебесной

Названы регионы с самым большим количеством китайских авто. Фото bestune.ru

Согласно данным аналитического агентства НАПИ, Санкт-Петербург занял первое место среди российских регионов по доле китайских легковых автомобилей в общем автопарке — показатель достиг 11%. В тройку лидеров также вошли Москва и Севастополь.

В целом по стране зарегистрировано около 3,3 миллиона машин китайского производства, что составляет 6,9% от всех легковых автомобилей в РФ. При этом в 24 субъектах федерации доля таких транспортных средств превышает средний уровень.

Аналитики обращают внимание на крайне низкий средний возраст парка китайских автомобилей: почти три четверти (73,9%) — это машины, выпущенные не ранее 2021 года, их количество оценивается в 2,5 миллиона единиц.

Четверть всех зарегистрированных «китайцев» приходится на 2023 год. Еще 28,3% — на модели 2024 года. Интересно, что доля автомобилей 2025 года скромнее, однако более 26% парка составляют уже машины 2026 года выпуска, что подчёркивает стремительное обновление автопарка за счет новых поставок из КНР.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.