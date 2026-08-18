В России сразу девять автобрендов подняли цены: какие машины подорожали

Эти марки поменяли цены на машины в августе. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom.

Аналитическое агентство «Автостат» на основе данных площадки «Цена Авто» зафиксировало корректировку рекомендованных розничных цен у девяти официально представленных в России автомобильных брендов в первой половине августа (с 1 по 15 число).

Наиболее активным оказался китайский Geely, изменивший стоимость сразу нескольких кроссоверов. Самое существенное подорожание затронуло модель Cityray — прибавка составила от 60 до 80 тысяч рублей в зависимости от исполнения, что соответствует 1,9–2,5%. Coolray в единственной комплектации «Эксклюзив» поднялся на 35 тысяч (+1,2%), Monjaro в версии «Флагман» — на 50 тысяч (+1,0%). Наименьший рост продемонстрировал Okavango, который прибавил всего 17 тысяч рублей (0,4–0,5%).

Остальные восемь марок ограничились повышением цен только на одну модель. Самый значительный скачок зафиксирован у электрического седана Амберавто А5: версия Comfort взлетела на 750 тысяч рублей (+27,8%), Business — на 725 тысяч (+24,8%). Эксперты связывают это с изменением маркетинговой стратегии продавцов.

Электрокроссовер Evolute i-JOY подорожал на 150 тысяч (4,7–5,0%). Модель Sollers SF1 прибавила 100 тысяч рублей как в пассажирской, так и в грузовой версии (+3,9% и +4,7% соответственно). Премиальный седан Hongqi H9 вырос на 50 тысяч (+0,9%). Кроссовер Tenet T4L в начальной комплектации Active стал дороже на 20 тысяч (+0,9%). Минимальные конфигурации Jaecoo J6 и Jeland J6 увеличились в цене на 10 тысяч каждая — прирост составил 0,4%.

Единственным исключением стал седан BAIC U5 Plus (Ю5 Плюс), который единственный среди всех снизил рекомендованную цену: минус 380–410 тысяч рублей, что соответствует падению на 16,0–16,5%.

Все указанные цифры отражают лишь рекомендованные розничные прайсы без учета акций, специальных программ и дополнительного оснащения.

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