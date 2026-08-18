Марка Belgee подняла цены на свои модели: сколько теперь стоят машины

Марка Белджи скорректировала цены. Фото belgee.ru

В августе компания Belgee обновила прайс-листы на российском рынке, затронув обе представленные модели — седан S50 и кроссовер X70, сообщает "За рулем". Повышение составило 30 тысяч рублей для всех комплектаций без исключения, что в процентном соотношении варьируется от 1 до 1,6% в зависимости от версии.

Седан S50 теперь предлагается по следующим ценам: начальная комплектация «Актив» — 1 929 990 рублей, следующая версия также носит название «Актив» и оценена в 2 069 990 рублей, комплектация «Стиль» обойдется в 2 165 990 рублей, а топовый «Престиж» — в 2 345 990 рублей. Все указанные суммы уже включают августовскую прибавку. Под капотом всех версий установлен атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 литра, развивающий 122 л.с. Трансмиссия варьируется в зависимости от комплектации: либо пятиступенчатая «механика», либо классический шестиступенчатый «автомат».

Кроссовер X70 подорожал аналогичным образом. Базовая версия «Актив» теперь стоит 2 609 990 рублей, комплектация «Стиль» — 2 745 990 рублей, имеется также альтернативная версия «Стиль» по цене 2 839 990 рублей. «Престиж» оценен в 3 039 990 рублей, а максимальная комплектация «Престиж+» — в 3 115 990 рублей.

Переднеприводные модификации X70 оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. в паре с шестиступенчатым автоматом. Полноприводные версии используют тот же мотор, но дополнены 48-вольтовой мягкогибридной системой со стартер-генератором и литий-ионным аккумулятором, а трансмиссией выступает семиступенчатый робот 7DCT с двумя мокрыми сцеплениями — более современное решение по сравнению с обычным автоматом.

Последнее изменение цен от Belgee произошло в июле, но тогда прибавка была гораздо скромнее — всего 3–6 тысяч рублей для комплектаций выше базовой. Августовская корректировка оказалась значительно более ощутимой для покупателей.

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