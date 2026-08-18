УАЗ готовит «Патриот» с новым автоматом: подробности

Глава УАЗа Сахабиев: интеграция восьмиступенчатого автомата в «Патриот» уже идет. Kosmogenez / Shutterstock.com / Fotodom.

Генеральный директор Ульяновского автозавода Ильнур Сахабиев в интервью «Российской газете» сообщил, что производство внедорожников УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач планируется возобновить в 2028 году. Речь идет о восьмиступенчатой трансмиссии, интеграция которой в модель уже активно прорабатывается.

Как пояснил руководитель предприятия, в 2022 году завод потерял много времени на поиски подходящей коробки, и перед инженерами встал вопрос: стоит ли довольствоваться шестиступенчатым решением или рассмотреть более современные варианты. В итоге выбор был сделан в пользу восьмиступенчатого автомата, аналогичного тому, что уже устанавливается на выпускаемые на мощностях УАЗа пикапы Sollers ST9.

По словам Сахабиева, адаптация трансмиссии потребовала не только калибровки, но и изменений в интерфейсе, поскольку компания также планировала оснастить «Патриот» собственным бензиновым мотором. На данный момент завершен этап технической концепции, включая проработку модификаций гидротрансформатора.

Выход серийных машин с новым агрегатом ожидается к середине 2028 года. К этому времени планируется провести полный цикл зимних и летних испытаний, включая калибровку трансмиссии, а также другие обязательные проверки.

О начале тестирования и адаптации нового автомата для «Патриота» и «Пикапа» стало известно еще в марте. Тогда сообщалось, что коробка будет китайского производства, однако по своим характеристикам и потребительским качествам она не уступает французской шестиступенчатой трансмиссии Punch Powerglide 6L50, которая устанавливалась на УАЗы до 2022 года.

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