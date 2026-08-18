Что происходит на российском авторынке: пояснения эксперта

Эксперт Целиков: продажи новых легковых авто в РФ на 33 неделе снизились на 5,7%. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Российский рынок новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать негативную динамику вторую неделю подряд — такие данные приводит автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале. На 33-й неделе 2026 года было реализовано 25,3 тысячи машин, что на 5,7% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 1,2% уступает показателю аналогичного периода прошлого года.

Еще более ощутимый спад зафиксирован в коммерческом сегменте. Продажи легкого коммерческого транспорта (LCV) сократились на 27,3% — до 1087 единиц, а грузовых автомобилей — на 20,5%, до 786 машин. Эксперт отмечает, что снижение объема коммерческого рынка относительно прошлогодней недели составило почти 30%, что стало наихудшим результатом за текущий сезон.

По мнению Целикова, текущая динамика рынка указывает на усиление влияния внешних факторов и рост тревожных настроений среди потребителей, которые все реже задумываются о покупке новых автомобилей. Аналитик также выразил обеспокоенность тем, что при сохранении сложившихся тенденций итоговые показатели августа окажутся ниже уровней июня и июля, а оптимизм участников рынка продолжает угасать на фоне нарастающей неопределенности.

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