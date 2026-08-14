Россияне начали активнее покупать персональные зарядки для авто: суть тенденции

Россияне начали активнее покупать персональные зарядки для электромобилей. Marti Rossello / Shutterstock.com / Fotodom.

В Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) сообщили «Известиям», что интерес к частным зарядным устройствам увеличился в два раза, тогда как востребованность общественных стационарных станций подросла на 15–20%.

Подобные персональные установки приобретают преимущественно обладатели электрокаров и гибридных машин, совмещающих ДВС с аккумуляторным электромотором. Согласно опросу АПОЭ, проведенному в конце прошлого года, 59% владельцев чистых электромобилей и 47% пользователей подключаемых гибридов предпочитали заряжать свои транспортные средства дома либо на подземных паркингах. Для этого они применяли либо собственную зарядную станцию, либо обычный штатный кабель, включенный в розетку на 220 вольт.

Как пояснили в ассоциации, основной прирост обращений к публичным зарядным пунктам дали именно владельцы гибридов — они стали все чаще эксплуатировать свои машины исключительно на электротяге, отказываясь от использования бензина.

Ранее в Минпромторге приводили данные, что по итогам первых семи месяцев 2026 года продажи новых электрокаров и гибридов в РФ увеличились на 94,7% в годовом исчислении, достигнув отметки 70,2 тысячи штук.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков связал нынешний всплеск интереса к зарядным устройствам с дефицитом обычного топлива. По его мнению, раньше хозяева гибридных авто чаще выбирали бензин, но теперь им нередко оказывается экономичнее пользоваться скоростными общественными зарядками.

Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики и эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК», отметил, что в условиях перебоев с топливоснабжением гибридный автомобиль становится самым надёжным выбором.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.