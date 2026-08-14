Солнце против «китайцев»: панорамные крыши машин лопаются на юге

Владельцы китайских авто на юге РФ жалуются на треснувшие панорамные крыши. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Российские автосервисы на юге страны столкнулись с наплывом путешественников, чьи китайские кроссоверы получили повреждения панорамных крыш из-за интенсивного солнечного излучения, сообщает Mash.

Владельцы машин сообщали, что стеклянные поверхности не выдержали жары и покрылись трещинами или полностью разрушились, в результате чего затраты на восстановление достигли 200 тысяч рублей.

Наибольшее число обращений зафиксировано среди моделей Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Changan CS55 Plus. Все эти автомобили в период с конца июля по начало августа находились на территории Ставрополья, Краснодарского края, Крыма и других регионов под прямыми солнечными лучами, и все они обратились в мастерские с идентичной неисправностью — поврежденной или серьезно деформированной панорамной крышей.

Основной сложностью, как отмечается в сообщении, стала позиция страховых компаний: они отказываются признавать подобные случаи страховыми и не выплачивают компенсации. В итоге автовладельцам приходится тратить дополнительно от 30 до 200 тысяч рублей сверх уже понесенных расходов на топливо и отдых.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в зимний период, только тогда больше всего не повезло собственникам Geely — у них даже при слабых морозах (до −11 °C) трескались задние стекла. В ответ на претензии производители ссылались на возможный заводской брак, однако многим водителям и тогда отказывали в страховых возмещениях.

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