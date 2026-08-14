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Авто14 августа 2026 5:27

Солнце против «китайцев»: панорамные крыши машин лопаются на юге

Владельцы китайских авто на юге РФ жалуются на треснувшие панорамные крыши
Илья МАСЮК
Владельцы китайских авто на юге РФ жалуются на треснувшие панорамные крыши. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Владельцы китайских авто на юге РФ жалуются на треснувшие панорамные крыши. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Российские автосервисы на юге страны столкнулись с наплывом путешественников, чьи китайские кроссоверы получили повреждения панорамных крыш из-за интенсивного солнечного излучения, сообщает Mash.

Владельцы машин сообщали, что стеклянные поверхности не выдержали жары и покрылись трещинами или полностью разрушились, в результате чего затраты на восстановление достигли 200 тысяч рублей.

Наибольшее число обращений зафиксировано среди моделей Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Changan CS55 Plus. Все эти автомобили в период с конца июля по начало августа находились на территории Ставрополья, Краснодарского края, Крыма и других регионов под прямыми солнечными лучами, и все они обратились в мастерские с идентичной неисправностью — поврежденной или серьезно деформированной панорамной крышей.

Основной сложностью, как отмечается в сообщении, стала позиция страховых компаний: они отказываются признавать подобные случаи страховыми и не выплачивают компенсации. В итоге автовладельцам приходится тратить дополнительно от 30 до 200 тысяч рублей сверх уже понесенных расходов на топливо и отдых.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в зимний период, только тогда больше всего не повезло собственникам Geely — у них даже при слабых морозах (до −11 °C) трескались задние стекла. В ответ на претензии производители ссылались на возможный заводской брак, однако многим водителям и тогда отказывали в страховых возмещениях.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.