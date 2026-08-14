Новый JS6 для России: JAC ищет площадку под сборку, но запуск пока под вопросом

Обновленный кроссовер JAC JS6 может добраться до России в 2027 году. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

В российском представительстве JAC сообщили «Китайским автомобилям», что компания рассматривает возможность вывода на местный рынок обновленной версии кроссовера JS6, однако сроки — ориентировочно 2027 год — пока остаются не более чем планами.

Окончательное решение зависит от двух ключевых факторов: экономической обоснованности проекта и наличия подходящей производственной базы для организации сборки непосредственно в России.

Для бренда подобный шаг выглядит вполне закономерным: предприятие уже наладило в РФ выпуск пикапа T9 и минивэна RF8, а весной текущего года руководство заявляло о стремлении расширять портфель моделей и наращивать объемы локализации. Конкретные модели, которые могли бы стать следующими на конвейере, тогда не уточнялись.

Техническим прообразом для будущего JS6 может послужить китайская версия Sehol QX с габаритными размерами 4605×1890×1700 мм и колёсной базой 2720 мм. На официальном сайте JAC в КНР для этой модели предлагаются 1,5-литровый турбодвигатель и шестиступенчатая роботизированная трансмиссия.

Однако в отношении технической начинки российской версии сохраняется неясность. В международной спецификации уже представлен All New JS6 с теми же внешними параметрами, но оснащенный мотором мощностью 135 кВт (примерно 184 л.с.), крутящим моментом 300 Нм и уже семиступенчатым DCT. По этой причине заранее приравнивать российскую модификацию к китайской с 6DCT было бы некорректно.

Что касается легковых автомобилей, то, как заверили в представительстве, появления новых седанов в ближайшей перспективе не ожидается. Таким образом, если проект JS6 получит зеленый свет, дальнейшее развитие модельной линейки JAC в России будет сосредоточено преимущественно на кроссоверах и углублении локального производства.

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