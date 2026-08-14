Продажи Solaris сильно упали: кто занял освободившееся место в топ-10 брендов на российском авторынке

Продажи Солярис сильно упали. FotograFFF / Shutterstock.com / Fotodom.

По итогам июля 2026 года дилеры реализовали 1490 новых автомобилей марки Solaris, что оказалось на 55% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, когда было продано 3326 машин.

За первые семь месяцев текущего года общий объем реализации составил 12 771 единицу — это на 8% уступает показателю января—июля 2025 года (13 806 автомобилей).

Как отметил аналитик Сергей Целиков в своем телеграм-канале, Solaris окончательно покинул десятку лидирующих брендов на российском авторынке, уступив место марке Jaecoo, которая за семь месяцев разошлась тиражом в 14 756 экземпляров.

Специалист также оценил текущий складской запас товарных машин Solaris примерно в 8 тысяч штук. По его мнению, при сохранении нынешней динамики продаж этого объема дилерам должно хватить до конца года.

В 2024–2025 годах на бывшей производственной площадке Hyundai в Сестрорецке под брендом Solaris выпускались перелицованные версии моделей Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Однако конвейер остановился в декабре прошлого года. Официального заявления о полном сворачивании производства не поступало, однако, по данным ряда осведомленных источников, в 2026 году на заводе под Петербургом не было собрано ни одного автомобиля.

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