Дизель, «автомат» и оцинковка: когда появится новый рамный внедорожник Sollers

Российский рамный внедорожник Sollers S9 поступит в продажу до конца года / Фото foton-mbrus.ru/

«Российская газета» сообщила, что серийный выпуск нового рамного внедорожника Sollers S9 на ульяновском заводе стартует в сентябре 2026 года, а его появление в дилерских центрах ожидается в четвертом квартале этого же года.

Автомобиль будет предлагаться в пяти- и семиместной версиях. В качестве базового силового агрегата заявлен 2-литровый дизельный двигатель мощностью 163 лошадиные силы, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, производитель планирует выпуск бензиновой модификации с мотором на 224 л.с. Полный привод реализован по схеме Part-Time.

В интерьере новинки — разделительный туннель с компактным селектором КПП, шайбой управления режимами полного привода и подстаканниками. На центральной консоли установлен 10,4-дюймовый мультимедийный дисплей с сенсорным управлением и вертикальной ориентацией.

В ходе испытаний внедорожник с оцинкованным кузовом из отечественного металла и расширенным зимним пакетом подтвердил полную адаптацию к климатическим условиям России. Уже на старте производства модель получит значительное количество российских комплектующих и высокий уровень локализации.

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