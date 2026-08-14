Как сохранить стоимость авто в первый год владения, и какие машины обесцениваются быстрее всего

Fit Service: автомобиль в России может потерять в цене от 5 до 30% стоимости. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Руководитель одного из сервисов сети Fit Service Андрей Кузин в беседе с РИА Новости рассказал, как сильно теряют в цене автомобили в течение первого года владения.

По его словам, массовые ходовые модели обычно становятся дешевле на 5–20% от начальной стоимости, тогда как менее востребованные автомобили, редкие комплектации или машины марок с неопределёнными рыночными перспективами могут обесцениваться на 30% и более всего за 12 месяцев эксплуатации.

Эксперт пояснил, что объективно оценить реальную потерю цены непросто, поскольку покупатель подержанной машины получает транспорт с уже имеющимся пробегом, определённой историей и сокращённым гарантийным сроком. Однако анализ объявлений о продаже подтверждает указанную вилку для ликвидных моделей.

При этом Кузин подчеркнул, что универсальной формулы не существует: российский авторынок на протяжении последних лет находится в состоянии турбулентности, поэтому некоторые даже популярные модели могут неожиданно терять значительную долю стоимости, а другие, напротив, сохранять цену гораздо лучше среднего.

Специалист также обратил внимание, что при покупке автомобилей с пробегом покупатели всё чаще учитывают совокупную стоимость владения — возможные траты на обслуживание и ремонт после завершения гарантийного срока.

В связи с этим главный совет владельцам, планирующим продать машину через год-два, заключается в строгом соблюдении технической дисциплины. Кузин рекомендовал сохранять все заказ-наряды при отсутствии электронной сервисной истории, своевременно проходить плановое техническое обслуживание и качественно устранять любые неисправности — это поможет удержать остаточную стоимость автомобиля.

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