«Путь к поражению Украины»: На Западе в шоке - Зеленский сам пересчитал их ракеты и принялся клянчить

Зеленский посчитал польские ракеты для Patriot Фото: EAST NEWS.

Вчерашнее интервью Зеленского CNN очень похоже и на крик отчаяния, и на безрассудное бахвальство одновременно. Если США продадут Киеву всего лишь 5% имеющихся у них ракет-перехватчиков Patriot, давил он на жалость, то этого хватило бы, чтобы Украина пережила зиму. А если продадут 10%, тут же петушился Зеленский, то «мы уничтожим все русские баллистические ракеты».

Киев сосчитал арсеналы своих спонсоров

Интересно и то, как главарь киевского режима сосчитал арсеналы не только США, но и других своих союзников помельче, например, Польши, у которой он тоже клянчит ракеты. «Зеленский посчитал польские ракеты для Patriot и решил, что мы можем позволить себе крупное пожертвование, - заявил изданию Wirtualna Polska источник из польского минобороны. - Во-первых, нас удивляет, откуда у него уверенность в количестве PAC 3 MSE на наших складах. Во-вторых, обсуждение этой темы лучше начинать с подачи официального запроса на их передачу. Такие дела не решаются через пресс-интервью».

Очень сбивчиво и называя явно невпопад какие-то цифры, Зеленский исповедался CNN: «Вот чем я живу каждый день: от 1% до 5%. У меня есть несколько месяцев и миллион телефонных звонков… Я пытаюсь обменять что-то на ракеты… Я делаю кое-что, чем даже не могу поделиться. Это не значит, что это противозаконно. Но я не могу об этом говорить». Это ли не верх отчаяния и бессилия? Может, даже при этом руки заламывал для убедительности.

Зеленский сам пересчитал их ракеты и принялся клянчить Фото: REUTERS.

Украина создает свое «чудо-оружие»

Первая баллистическая ракета украинской оборонной компании Fire Point будет готова этой осенью, сообщила ее генеральный директор Ирина Терех в интервью Politico. «Это важнейшее достижение, если Киев хочет пережить участившиеся ракетные удары со стороны России», - утверждает издание.

Fire Point, сообщила Терех, работает над тактической баллистической ракетой малой дальности FP-7. Ракета с дальностью полета 200 километров и 150-килограммовой боевой частью, заявила она, может поражать наземные цели, а также используется в системах противовоздушной обороны. И если все «пойдет по плану», вполне реально подготовить ее применение «к этой осени». То есть, получается, уже на днях?

А в планах Украины создать «баллистическую ракету FP-9 с 800-килограммовой боеголовкой и дальностью полета до 855 километров, что позволяет ей поражать цели в Москве». Так чего же Зеленский унизительно выпрашивает ракеты у спонсоров, когда у него самого вот-вот грозная баллистика появится? Чем не новое «чудо-оружие», которое позволит «принудить Россию к миру»?

Politico уточняет: Зеленский в курсе этих грандиозных планов, даже сроки создания чудо-ракет не прошлой неделе подтвердил. Но, оказывается, не все зависит от Украины и «потребуется значительное международное сотрудничество». А вот с этим могут быть проблемы.

«Подпишут все, что угодно…»

Трамп уже передумал передавать Киеву технологию производства систем ПВО Patriot, поэтому Зеленский пытается вести дела напрямую с американскими концернами. Однако те, по данным The Atlantic, не горят желанием делиться технологиями, опасаясь копирования и появления на рынке дешёвых аналогов. Вот как отозвался о деловой репутации Украины источник издания, участвующий в переговорах с Киевом: «С украинцами можно договориться о чём угодно. Подписать что угодно. Вопрос в том, выполнят ли они это».

Поэтому очередное и пока явно не очевидное «вундерваффе» вряд ли поможет Зеленскому. С самого начала конфликта в 2022 году руководство Украины неизменно верило, пишет по этому поводу The Spectator, что очередное «чудо-оружие» позволит им выиграть в этом противостоянии. Будь то гаубицы M-777, танки Leopard, системы HIMARS и малые крылатые ракеты ATACMS, ракеты средней дальности SCALP/ Storm Shadow или истребители F-16. «Все эти системы в итоге были предоставлены западными союзниками. И ни одна из них по-настоящему не переломила ход событий».

«Но есть одно «чудо-оружие», которое действительно могло бы переломить ход этого противостояния, — и это PAC-3 Patriot, - ехидно замечает издание. - Только на сей раз логика вывернута наизнанку с жестокой иронией. Наличие ракет Patriot не принесло Украине победу. Однако их отсутствие вполне способно проложить ей путь к поражению».

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