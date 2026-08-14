300 тысяч - входной билет: какие авто еще можно найти на ходу и на что смотреть

Рейтинг б/у автомобилей: 3 надежных авто с пробегом за 300 тысяч рублей. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom.

Бюджет в 300 тысяч рублей все еще позволяет подобрать машину на ходу, однако за эти деньги выбор давно сместился в плоскость поиска состояния, а не конкретной модели.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов составил тройку предпочтительных вариантов — Ford Focus II, Hyundai Getz и Lada Priora, но при этом подчеркнул, что для каждого автомобиля критически важен правильный тандем двигателя и трансмиссии.

У Hyundai Getz наиболее часто встречается атмосферный мотор 1.4 мощностью 97 л.с. Специалист советует в первую очередь проверять сальники на наличие подтеканий, расход масла при большом пробеге и состояние ремня газораспределительного механизма. Из двух доступных коробок передач он рекомендует отдавать предпочтение четырёхступенчатому автомату A4AF3, тогда как механическая M5AF3 с возрастом нередко страдает износом узла переключения и повышенным шумом подшипников.

Однако главная проблема кроется в ценообразовании: объявления с Getz 2007 года за 240–300 тысяч рублей действительно существуют, но достойные экземпляры с тем же 1.4 чаще всего оцениваются уже в 370–595 тысяч. Таким образом, наличие 300 тысяч не означает покупку хорошего автомобиля — это всего лишь допуск к нижнему сегменту предложений.

Lada Priora выгодно отличается возрастом. В пределах 300–350 тысяч рублей реально найти машины 2012–2013 годов выпуска. Виноградов выделяет 98-сильный мотор ВАЗ-21126, а при осмотре советует обращать внимание на водяной насос и привод ГРМ. У восьмиклапанной версии 11186 требуется периодическая регулировка зазоров клапанов, но зато она комплектуется более современной тросовой коробкой 2180. Практика показывает, что Priora 2013 года встречается в диапазоне 265–350 тысяч, хотя многие аналоги уже стоят 400–500 тысяч и выше.

Первое место в рейтинге эксперт отдал Ford Focus II. Наиболее надежной и простой модификацией он считает атмосферный двигатель 1.6 на 100 л.с. В паре с ним ставят как пятиступенчатую механику iB5, так и четырёхступенчатый автомат 4F27E — последний, по мнению эксперта, при своевременной замене масла демонстрирует впечатляющую живучесть.

Но даже за 300 тысяч Focus потребует особенно тщательного поиска. В актуальных объявлениях на автомобили 2008 года можно найти единичные варианты дешевле 400 тысяч, однако большинство предложений с 1,6-литровым мотором сосредоточены в районе 400–550 тысяч, а версии с автоматом — около 500–660 тысяч.

Итоговый совет эксперта для покупателей с таким бюджетом предельно прост: сначала проверять кузов на коррозию, историю ДТП, достоверность пробега и состояние двигателя с коробкой, а уже потом рассматривать конкретную марку. Для почти двадцатилетнего автомобиля хороший предыдущий владелец оказывается важнее любого места в рейтинге надежности.

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