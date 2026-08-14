Следов диверсий нет: загадочные взрывы прогремели на оборонных объектах в Европе

В Италии следствие проверяет версию умышленного поджога. Фото: Massimo Todaro/Shutterstock/Fotodom

Европа за несколько дней столкнулась сразу с тремя серьезными ЧП на объектах, связанных с оборонной промышленностью и энергетикой. В Италии 13 августа крупный пожар на заводе KNDS Ammo Italy, производящем боеприпасы, спровоцировал их детонацию. В тот же день в Нидерландах взрыв прогремел на нефтяном объекте Gunvor в порту Роттердама. В Болгарии 10 августа загорелось оборонное предприятие EMKO.

Никаких данных о том, что эти происшествия связаны между собой, нет. В Италии следствие проверяет версию умышленного поджога, в Роттердаме основной причиной пожара, скорее всего, стали технические работы на оборудовании, а в Болгарии расследуются одновременно версии человеческой ошибки, случайного возгорания и возможного поджога.

ИТАЛИЯ НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ

13 августа мощный взрыв прогремел на территории завода KNDS Ammo Italy в Коллеферро под Римом. По данным итальянского агентства ANSA, пожар и последующая детонация произошли в районе цеха, где осуществляется прессование пороха, наиболее чувствительного с точки зрения безопасности производственного участка.

Именно технологический процесс сейчас является одним из ключевых направлений проверки. Прокуратура Вельетри возбудила дело по статье, связанной с поджогом, то есть правоохранители допускают, что огонь мог возникнуть не случайно. Пока это лишь юридическая квалификация расследования, а не доказательство того, что завод подожгли.

13 августа мощный взрыв прогремел на территории завода KNDS Ammo Italy в Коллеферро под Римом. Фото: кадр из видео

На территории предприятия в момент ЧП находилось около 20 сотрудников. Чудом никто не погиб и не получил серьезных травм. Сам завод серьезно пострадал, пожарные долго не могли начать тушение непосредственно в зоне ЧП из-за угрозы новых детонаций.

Основной ущерб пришелся на производственную зону. Точная сумма потерь станет ясна только после оценки экспертами.

Завод KNDS выпускает боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутных и военно-морских сил, а также твердые топлива для аэрокосмических систем. Поэтому вопрос о том, насколько сильно пострадали производственные мощности, важен не только для Коллеферро, но и для всей итальянской оборонной промышленности.

У этого предприятия уже была печальная история: в 2007 году произошел взрыв, в результате которого погиб один рабочий и еще 13 получили ранения.

В ПОРТУ РОТТЕРДАМА ВСПЫХНУЛА НЕФТЬ

13 августа взрыв произошел и в порту Роттердама. ЧП случилось на объекте компании Gunvor, где обрабатывают поступившую нефть.

В результате взрыва один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Компания сообщила, что в момент происшествия на резервуаре проводились технические работы. Reuters отмечает, что власти рассматривали произошедшее как производственную аварию. Следователям предстоит выяснить, что произошло с резервуаром или подключенными к нему системами во время обслуживания. Полиция пока не обнаружила непосредственных признаков саботажа, но все возможные сценарии официально остаются рабочими.

Позже стало известно, что примерно в то же время в другой части порта произошло отключение электричества, однако власти не нашли связи между инцидентами.

Оперативное купирование аварии позволило уберечь соседние предприятия. Последствия могли быть намного серьезнее, порт Роттердама - крупнейший в Европе центр перевалки нефти и нефтепродуктов.

Gunvor Group ведет свою деятельность более чем в 100 странах мира, специализируется на торговле, логистике и хранении нефти, нефтепродуктов, газа и других сырьевых товаров. Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.imago-images.de/Global Look Press

БОЛГАРИЯ: СКЛАД ОРУЖИЯ УНИЧТОЖЕН

10 августа еще одно серьезное ЧП произошло в Болгарии, неподалеку от Трявны. На складе оружейного предприятия EMKO возник пожар, после чего началась детонация боеприпасов. Сотни работников были эвакуированы, а огонь распространился с промышленной территории на лес. В итоге обошлось без человеческих жертв, но склад оказался фактически полностью уничтожен. До сих пор сохраняется риск повторных детонаций.

С причиной здесь пока больше всего вопросов. Болгарское МВД первоначально заявило, что признаков внешнего вмешательства не обнаружено, и допускало обычную аварию или человеческий фактор. Однако, компания EMKO не согласилась с таким объяснением, поскольку якобы уже становилась жертвой диверсий ранее.

На складе оружейного предприятия EMKO в Болгарии возник пожар, после чего началась детонация боеприпасов. Фото: кадр из видео Болгарского Национального Телевидения

Прокуратура начала расследование по версии возможного поджога. К проверке подключено болгарское агентство национальной безопасности.

ЗАГАДОЧНАЯ ЦЕПОЧКА

Во всех трех случаях следователям еще предстоит определить: что именно стало причиной первого возгорания или взрыва. В западной прессе пока не увязывают эти события в единую цепочку и даже не шибко приплетают «русский след», как это обычно происходит в подобных случаях. Не исключено, что прямой или косвенной причиной могла послужить установившаяся в Европе затяжная жара, которая уже спровоцировала рекордную засуху, отключения АЭС, лесные пожары и обмеление крупных рек.

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