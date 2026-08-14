Повышение локализации: новый этап сотрудничества «АГР» и китайского партнера

Холдинг «АГР» запустил новый центр автомобильных исследований и разработок. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Российский холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo объявил об учреждении Центра автомобильных исследований и разработок (ЦАИР). Как сообщили «Известиям», новая структура сосредоточится на инжиниринговых задачах, локализации узлов, контроле качества и адаптации продуктов под российский рынок.

На начальном этапе специалисты центра будут заниматься локализацией комплектующих, сертификацией транспортных средств, проведением испытаний и валидацией автомобилей, а также внесением инженерных изменений в конструкцию машин и их отдельных систем.

В перспективе функционал ЦАИР планируется расширить: в его компетенцию войдут проекты по модернизации и рестайлингу существующих моделей, разработка новых элементов кузова и салона, совершенствование силовых агрегатов и создание принципиально новых автомобилей для отечественного рынка.

В пресс-релизе автопроизводителя подчеркивается, что особый акцент в работе центра будет сделан на контроле качества. С этой целью уже запущен опытно-технический центр, позволяющий проводить всестороннюю оценку автомобилей на протяжении всего жизненного цикла — от этапа разработки и испытаний до серийного выпуска и реальной эксплуатации.

Такая площадка даст возможность выявлять потенциальные дефекты еще на стадии проектирования, оперативно тестировать агрегаты, анализировать данные с машин в эксплуатации и своевременно вносить корректировки в конструкцию. Подобный подход, по утверждению компании, позволит предотвращать неисправности до того, как продукт попадет на конвейер и к потребителю.

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