Почему Chery так долго разрабатывает новинки: руководитель все объяснил

В Chery объяснили медленные темпы разработки машин. testing / Shutterstock.com / Fotodom.

Электрический кроссовер Chery Fulwin T7, дебютировавший на китайском рынке 12 августа, создавался в течение четырех лет.

Такие сроки вызвали активное обсуждение в китайских соцсетях — многие пользователи сочли разработку чрезмерно затянутой, особенно на фоне других автопроизводителей, которые выводят новые модели в среднем за полтора года.

Исполнительный вице-президент Chery Automobile Ли Сюэюн прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он пояснил, что автомобили нельзя приравнивать к товарам повседневного спроса с быстрым циклом обновления: они обязаны соответствовать требованиям и сложившимся привычкам водителей по всему миру, и компания не готова жертвовать этим принципом ради скорости.

Примечательно, что в 2018 году концерн уже заявлял о намерении сократить цикл разработки с 46 до 24 месяцев благодаря внедрению модульных платформ, напоминает портал «Китайские автомобили».

Однако, как отмечает издание, Chery в настоящее время является одним из лидеров Китая по бензиновым моделям, а в сегменте электромобилей только начинает наступление. Ставки в этой гонке крайне высоки, поэтому поспешность, по мнению руководства, может обернуться серьезными ошибками.

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