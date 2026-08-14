Плюсы и минусы: что нужно знать о Nissan NV200 перед покупкой на «вторичке»

Правый руль, рессоры и расход масла: что нужно знать о минивэне Nissan NV200. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке подержанных автомобилей можно найти компактный минивэн Nissan NV200 длиной 4,4 метра, который предлагается в пяти- или семиместной компоновке, сообщает "За рулем".

Клиренс машины составляет 150 мм, а задняя подвеска выполнена на рессорах. В основном такие экземпляры имеют правостороннее расположение руля, поскольку ввозились из Японии, однако встречаются и леворульные версии, поставлявшиеся из США, Европы или Китая. Специалисты характеризуют конструкцию как простую и надежную, но отмечают жесткость подвески и недостаточную шумоизоляцию.

Наиболее распространенный силовой агрегат — 1,6-литровый бензиновый двигатель HR16DE, выдающий 109 или 113 л.с. (также известный как Renault H4M). Этот мотор с цепным приводом ГРМ и чугунными гильзами рассчитан на использование бензина АИ-92. К пробегу в 100 тысяч км может начаться повышенный расход масла, а после 150 тысяч км, как правило, требуется замена цепи. При своевременном обслуживании ресурс силовой установки оценивается в 300–350 тысяч км. Гораздо реже встречаются модификации с 2,0-литровым мотором, 1,5-литровым агрегатом или дизелем К9К.

Большинство автомобилей оснащаются четырехступенчатым «автоматом» Jatco JF414E, который при регулярной замене трансмиссионной жидкости способен прослужить более 250 тысяч км. С 2021 года модель также получила вариатор, однако такие версии на российском рынке пока единичны. Механическая коробка передач отличается шумностью, но при этом весьма живуча.

Элементы ходовой части требуют обновления каждые 120–140 тысяч км при эксплуатации на хороших дорогах, но на разбитых покрытиях этот срок сокращается вдвое — до 60–80 тысяч км. К недостаткам, на которые обращают внимание эксперты, относятся умеренный ресурс компрессора кондиционера и довольно спартанская отделка салона. По итогам краш-тестов Euro NCAP, проведенных в 2013 году, модель получила три звезды за уровень пассивной безопасности.

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