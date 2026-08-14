Почему визит Владимира Путина на Курилы снова заставил Токио нервничать

13 августа российский президент Владимир Путин в ходе своего турне по регионам впервые посетил Курильские острова, прилетев на Итуруп после инспекции учений Тихоокеанского флота. Фото: REUTERS.

13 августа российский президент Владимир Путин в ходе своего турне по регионам впервые посетил Курильские острова, прилетев на Итуруп после инспекции учений Тихоокеанского флота. Президент побывал на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный», в больнице и школе, встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и местными жителями. С точки зрения Москвы, глава государства посетил один из регионов, но для Токио этот визит стал поводом для вызова российского посла и громких протестов. Почему в Японии так занервничали?

ТОКИО ВСКИПЕЛ

В японском лексиконе российские Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи называются «северными территориями» Японии. Глава японского МИД Тосимицу Мотэги поспешил заявить Москве «решительный протест» и вызвать российского посла Николая Ноздрева в свое ведомство. По словам Мотеги, визит президента на Курилы окажет «крайне негативное влияние на двусторонние отношения», хотя переговоры были заморожены еще 2022 году из-за антироссийских санкций, введенных Токио.

Премьер-министр Санаэ Такаити также назвала визит Путина «абсолютно неприемлемым» и заявила, что он осложняет перспективы улучшения отношений с Россией. Хотя об этом улучшении в Токио давно и думать забыли.

Посол США в Японии Джордж Гласс также заявил, что Вашингтон подтверждает признание суверенитета Японии над так называемыми «северными территориями» и сохраняет «непоколебимую» поддержку своего союзника. Кстати, в 1945 году США очень просили СССР стать их союзником в войне с Японией, после совместного разгрома которой Курилы как раз и стали вновь территорией нашей страны.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала визит Путина «абсолютно неприемлемым» Фото: REUTERS.

ВЛАДИМИР ПУТИН: «МЫ ЯПОНИИ НЕ УГРОЖАЕМ»

О своих намерениях посетить Курилы Путин предупреждал еще в 2024 году. Накануне нынешней поездки президент предупредил с борта ракетного крейсера «Варяг»: «Хотел бы отметить, что мы не угрожаем, у нас нет к ней абсолютно никаких претензий, наоборот, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране». По словам главы государства, Москва считает принадлежность островов установленной итогами Второй мировой войны и закрепленной в международных документах. Он также напомнил, что Россия когда-то была готова искать решение проблемы ради заключения мирного договора с Японией при премьер-министре Синдзо Абэ.

МИД РФ: «ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РОССИИ»

Российский МИД разъяснил свою позицию Токио без дипломатических реверансов. Официальный представитель Мария Захарова назвала японские заявления «политически нерелевантными, оскорбительными и, конечно же, юридически ничтожными». «Японские высокопоставленные лица дошли до того, что позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее высший руководитель», — возмутилась Захарова. В МИД напомнили, что Итуруп, как и все Курильские острова, «на законных основаниях является неотъемлемой частью России», поэтому реакция Токио «абсолютно неприемлема». После японского протеста Захарова обвинила Токио в реваншизме и фактически увязала нынешние заявления японских властей с попытками пересмотра послевоенного порядка.

В свою очередь, российский посол Николай Ноздрев после вызова в японский МИД также разъяснил позицию Москвы: поездка президента по территории своей страны не может быть предметом обсуждения с иностранными государствами.

Официальный представитель Мария Захарова назвала японские заявления «политически нерелевантными, оскорбительными и, конечно же, юридически ничтожными». Фото: МИД РФ

МОЖЕМ И ОТВЕТИТЬ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который, к слову, будучи президентом посещал в 2010 году Кунашир, отреагировал на слова японского премьера уже привычно резко: «Премьер-министр Японии может болтать о том, что Курильские острова «исторически принадлежат» Японии, сколько угодно, но эти разговоры ничего не изменят. Они были, есть и останутся российской землей». Медведев также пригрозил «чудовищными последствиями» всякому, кто этого не понимает.

В ЧЕМ СУТЬ СПОРА ВОКРУГ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

По итогам Второй мировой войны Россия считает Южные Курилы своей территорией по итогам войны. Подписав Сан-Францисский мирный договор в 1951 году, Япония отказалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова», но при этом настаивает на возвращении четырех из них (Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи). В японской трактовке они якобы не относятся к Курильским островам. В итоге мирный договор по окончании войны между странами до сих пор не подписан из-за незакрытого вопроса о статусе островов.

Попытки найти компромисс предпринимались неоднократно. Владимир Путин и экс-премьер Японии Синдзо Абэ пытались вернуться к этому вопросу. И достигли определенного взаимопонимания, но не успели довести процесс до конца.

После 2022 года ситуация изменилась. Япония заняла антироссийскую позицию и присоединилась к санкциям. Диалог окончательно был прерван.

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