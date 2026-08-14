Электричество против бензина: чем Fulwin T7 отличается от Tenet Plus L6

Chery Fulwin T7

В Китае стартовали продажи нового электрического кроссовера Chery Fulwin T7. Как сообщает CarNewsChina, стоимость новинки составляет от 109 900 до 129 900 юаней, что в пересчете на рубли оценивается примерно в 1,3–1,6 миллиона.

Для зарубежных рынков модель получила название Lepas L6 EV, а на российском рынке она известна как Tenet Plus L6. Производство этой версии в России уже налажено, и ее появление у дилеров ожидается в самое ближайшее время. Однако техническая начинка отечественного варианта будет серьезно отличаться от китайского оригинала.

Визуально Fulwin T7 и Tenet Plus L6 также имеют заметные расхождения. Китайская модификация оснащается электродвигателем мощностью 242 л.с. и способна проезжать на одном заряде до 600 км. Привод у нее — только передний.

Российский же Tenet Plus L6 получит 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 147 л.с. в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Базовые комплектации будут переднеприводными, однако до конца 2026 года производитель обещает выпустить полноприводную модификацию.

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