Надежный мотор и проверенные коробки: бюджетный седан Kia продается в РФ

В РФ продается бюджетный кроссовер Киа. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке представлен недорогой седан Kia Pegas с проверенным атмосферным двигателем и гидромеханической автоматической коробкой, сообщают «Автоновости дня». Машины доступны к покупке из наличия, причем стоимость начинается от 1,5 миллиона рублей.

Отечественная LADA Vesta в аналогичном кузове и базовой версии 2026 модельного года стоит минимум 1 580 000 рублей. Седан Changan Alsvin 2024 года оценивается в 1 889 900 рублей, а более свежие Livan S6 Pro и Changan EadoPlus 2023 года выпуска предлагаются от 2 084 000 и 2 379 900 рублей соответственно.

Согласно объявлениям в крупнейших онлайн-площадках, наиболее низкие цены зафиксированы в Москве. Один из столичных мультибрендовых автосалонов выставил на продажу как минимум два седана 2023 года по 1 519 000 и 1 529 000 рублей.

Оба автомобиля имеют идентичную комплектацию Comfort, которая включает две передние подушки безопасности, 14-дюймовые легкосплавные диски, тканевый салон, галогенную оптику, обогрев и электропривод зеркал, люк на крыше, кондиционер, бортовой компьютер, розетку на 12 вольт с USB-портом и штатную аудиосистему с монохромным экраном.

Еще один седан 2023 года продается в другом московском мультибрендовом шоуруме. Оснащение у него такое же, как и у предыдущих двух экземпляров, однако цена выше — 1 750 000 рублей.

Внешность Kia Pegas выполнена в корпоративном стиле корейской марки середины 2010-х: решетка радиатора в форме «тигриного носа», выразительные фары и сдержанный бампер без излишней агрессии. Длина седана составляет 4300 мм — ровно как у кроссовера Creta, ширина равна 1700 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 2570 мм.

Под капотом всех «Пегасов» установлен 1,4-литровый атмосферный двигатель MPI мощностью 95 л.с., заслуживший репутацию надежного агрегата благодаря миллионам километров, накатанных в такси. Все представленные в объявлениях машины оснащены четырехступенчатым классическим «автоматом», хотя в гамме модели также присутствует пятиступенчатая механическая коробка передач.

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