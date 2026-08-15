Нежный голубой: ателье превратило суровый Land Cruiser в люксовый концепт

Вместо привычного рабочего автомобиля, рассчитанного на тяжелые эксплуатационные нагрузки, мастера создали машину с совершенно иной философией. Фото: Black Box Custom 4×4 / blackboxcustom4x4.com

Студия тюнинга Black Box Custom 4×4 из Коста-Рики продемонстрировала необычный проект, кардинально меняющий стереотипное восприятие модели Toyota Land Cruiser 70 Series. Вместо привычного рабочего автомобиля, рассчитанного на тяжелые эксплуатационные нагрузки, мастера создали машину с совершенно иной философией — внешне нежный пастельный оттенок кузова контрастирует с роскошной отделкой салона светлой кожей.

Базой для переосмысления послужил пятидверный Land Cruiser LC76 образца 2026 года. Кузов покрыли матовой голубой краской, а крышу выполнили в контрастном белом цвете. Однако внедорожный характер никуда не исчез: автомобиль оснащен стальными бамперами, расширителями колесных арок, черной защитой кузова, шноркелем, выдвижными зеркалами для буксировки и экспедиционным багажником со встроенной светодиодной подсветкой.

Фото: Black Box Custom 4×4 / blackboxcustom4x4.com

Фото: Black Box Custom 4×4 / blackboxcustom4x4.com

Посадка в салон упрощается благодаря электрическим подножкам, появление которых обусловлено значительным увеличением дорожного просвета — шасси было серьезно доработано. Кроме того, в перечень модернизации вошли колёсные диски с системой бедлок, специализированная внедорожная резина и усиленные амортизаторы.

Основной сюрприз скрывается в интерьере. Белая кожа здесь использована максимально широко — ей отделаны передняя панель, центральная консоль, дверные карты, посадочные места и даже потолок. Такое оформление скорее ассоциируется с проектами ателье Brabus, нежели с брутальным Land Cruiser. В техническом плане добавлена мультимедийная система Pioneer и ряд дополнительных кнопок для управления установленным оборудованием.

Фото: Black Box Custom 4×4 / blackboxcustom4x4.com

Фото: Black Box Custom 4×4 / blackboxcustom4x4.com

Силовой агрегат остался без изменений — под капотом сохранился заводской 2,8-литровый турбодизель мощностью 201 лошадиная сила и крутящим моментом 500 Нм. Трансмиссия представлена шестиступенчатой автоматической коробкой передач, система привода — полная.

Стоимость выполненных работ ателье не раскрывает. На официальном сайте мастерской указано лишь, что данный экземпляр уже забронирован одним из клиентов.

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