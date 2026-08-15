Доступнее китайцев: в РФ появился в продаже кроссовер Skoda

В РФ продают кроссовер Шкода. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке появилась возможность приобрести Skoda Kamiq, собранную в Китае, сообщает "За рулем". Стоимость модели начинается от 1,8 миллиона рублей, а первые заказы принимаются уже во Владивостоке.

На фоне конкурентов стартовый ценник выглядит весьма привлекательно. Так, Geely Cityray недавно поднялся в цене до 2 869 990 рублей, калужский Tenet T4L с августа прибавил 20 тысяч и теперь стоит минимум 2 279 000 рублей, а белорусский Belgee X50+ оценивается в 2 319 990 рублей. Таким образом, новый Kamiq оказывается почти на миллион доступнее Cityray и примерно на полмиллиона дешевле других прямых соперников.

В зависимости от региона и комплектации стоимость варьируется. Во Владивостоке за 1,8 млн предлагается версия Comfort, оснащенная климат-контролем, мультифункциональным рулем, USB-портами, сенсорной мультимедиа, системой бесключевого доступа и подогревом зеркал. В Кемерово доставка обойдется в 1 870 000 рублей, но без климат-контроля и люка. Казанские дилеры просят около двух миллионов за вариант с кожаной отделкой салона. В других городах цены выше: в Санкт-Петербурге — от 2 045 000, Самаре — от 2 190 000, Воронеже — от 2 250 000, Краснодаре — от 2 300 000, Перми — от 2 390 000, Мурманске — от 2 430 000, а в Брянске — до 2 500 000 рублей.

На популярных интернет-площадках сейчас представлено около пятидесяти таких автомобилей. В Краснодаре новый Kamiq предлагают за 2 400 000 рублей, в Брянске, Казани и Сочи — по 2,5 миллиона, в Оренбурге и Москве — 2,55 млн. В Екатеринбурге, Симферополе и Санкт-Петербурге цена на 50 тысяч выше. Максимальные запросы зафиксированы в Стерлитамаке (2 690 000) и Воронеже (2 850 000 рублей).

Габариты китайской версии превосходят европейский аналог: длина — 4390 мм, ширина — 1781 мм, высота — 1606 мм, колесная база — 2610 мм. Под капотом установлен атмосферный двигатель объемом 1,5 литра серии EA211 evo мощностью 110 лошадиных сил, схожий по характеристикам с мотором CWVA от Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Силовой агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, привод осуществляется на передние колеса.

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