Freelander 8 вышел на предзаказ: характеристики флагмана

Фрилендер / Фото пресс-служба Chery

Китайско-британский альянс Chery и Jaguar Land Rover вывел на новый этап свою совместную разработку — модель Freelander 8. Производитель объявил о старте предварительных заказов, предложив покупателям четыре варианта оснащения. Ориентировочная стоимость новинки начинается от 339,9 тысячи юаней, что эквивалентно примерно 4,2 миллиона рублей.

Как пишет CarNewsChina, новинка позиционируется как крупный внедорожник с увеличенным запасом хода. Уже в начальной версии предусмотрены 896-лучевой лидар, интеллектуальная система помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5 и современный процессор Qualcomm Snapdragon 8397.

Внешность автомобиля отличается угловатым и строгим дизайном. Передняя часть украшена закрытой фальшрешеткой с активными воздуховодами, а по центру расположен светящийся буквенный шильдик. По бокам сохранены характерные очертания оптики, знакомые по предыдущим поколениям Freelander.

Габариты модели: длина составляет 5118 мм, а в отдельных версиях достигает 5185 мм. Ширина — 2050 мм, высота — 1898 мм, колесная база — 3040 мм. Палитра кузовных оттенков включает Ynding White, Jiye Black, Yicai Copper, Fjord Blue и глянцевый Liuguang Silver.

Главный акцент интерьера — 46,3-дюймовая панорамная панель с разрешением 8K, дополненная центральным 15,6-дюймовым дисплеем Mini LED. Рулевое колесо выполнено в оптимизированной прямоугольной форме, чтобы минимизировать перекрытие обзора приборной панели.

Техническая начинка включает 1,5-литровый турбомотор-генератор, а суммарная отдача двухмоторной полноприводной установки достигает 818 лошадиных сил. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды.

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