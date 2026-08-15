Toyota зарегистрировала в России новые товарные знаки: все подробности

Тойота новые товарные знаки. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Японский автопроизводитель Toyota, несмотря на уход из России, обновил юридические права на использование двух модельных названий в стране. Как выяснил «Рамблер/авто» в ходе анализа открытых данных Роспатента, компания зарегистрировала товарные знаки для пикапа Hilux и внедорожника Sequoia.

Согласно документам ведомства, заявка на регистрацию бренда Sequoia была подана еще в ноябре 2024 года, а на Hilux — в марте 2025-го. Обе заявки были одобрены, и на них выданы соответствующие свидетельства об авторских правах.

Срок действия зарегистрированных прав составляет десять лет. Оба наименования относятся к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, что официально разрешает реализацию под этими названиями транспортных средств, запасных частей, компонентов и аксессуаров.

Toyota свернула свою деятельность на российском рынке в 2022 году, вслед за рядом других глобальных автоконцернов, прекратив поставки и реализовав свой завод в Санкт-Петербурге.

Однако даже в отсутствие продаж и производства японский бренд продолжает систематически продлевать регистрацию своих торговых марок на территории РФ, что является стандартной мировой практикой защиты интеллектуальной собственности, применяемой независимо от текущего присутствия компании в стране.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.