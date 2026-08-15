Бюджетно, надежно, привычно: в РФ продают седан Nissan

В России начали продавать дешевый японский седан с неубиваемым мотором. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom.

Для российских покупателей, которые находятся в поиске бюджетного, надежного и привычного брендового седана, теперь есть альтернатива — Nissan Sylphy Classic китайской сборки. Как выяснили «Автоновости дня», эта модель оснащается хорошо знакомым по LADA XRay и Renault Logan двигателем, а стоимость при заказе под заказ начинается примерно от полутора миллионов рублей.

Минимальные цены — в диапазоне 1 450 000–1 480 000 рублей — зафиксированы в Тюмени, Новосибирске и Владивостоке. В стандартных версиях обычно присутствуют передние подушки безопасности, 16-дюймовые стальные диски с декоративными колпаками, галогеновая оптика, зеркала с электрорегулировкой и подогревом, кондиционер, электрические стеклоподъемники на всех дверях и бортовой компьютер. Наличие сенсорного экрана мультимедиа варьируется: в одних автомобилях он установлен с завода, в других его придется приобретать отдельно.

LADA Vesta в седане и начальной комплектации с вариатором (2026 модельного года) оценивается от 1 631 000 рублей. Changan Alsvin предлагают от 1 889 900 рублей, а Belgee S50 с автоматической трансмиссией стоит минимум 2 039 990 рублей.

В Набережных Челнах Sylphy Classic можно заказать за 1 580 000 рублей, в Благовещенске — за 1 650 000, в Омске — за 1 850 000, а в Москве — на 100 тысяч дороже. Также доступны автомобили из наличия: во Владивостоке — за 1 800 000 рублей, в Барнауле — за 2 160 000, а в Екатеринбурге цены варьируются от 2 450 000 до 2 717 000 рублей.

Техническая часть представлена единственным вариантом — 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 лошадиные силы и крутящим моментом 135 Нм. Этот мотор хорошо известен по «российским» моделям Renault Duster, Logan, Sandero, Kaptur, Arkana, а также LADA Vesta и XRay. Его надежность обусловлена однорядной цепью ГРМ, усиленными опорами, доработанными поршневыми кольцами, отсутствием турбины и гидрокомпенсаторов, а также классическим распределенным впрыском топлива (MPI).

Ранее эта же модель получила признание в Китае от местного офиса J.D. Power — Sylphy Classic показал наименьшее число неисправностей на сотню автомобилей в своём классе, войдя в рейтинг самых надежных машин.

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