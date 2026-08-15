Jetour признал дефект панорамных крыш у первых Dashing: в чем проблема, и попадает ли она под гарантию

Jetour подтвердил проблему с панорамной крышей у одной партии моделей Dashing. Фото: Haggardous50000/Shutterstock/Fotodom

Китайский бренд Jetour впервые официально прокомментировал инциденты с панорамными крышами на модели Dashing, которые ранее фиксировались на юге России в летний период.

Как сообщили РИА Новости в компании, проблема действительно имела место, но касалась исключительно автомобилей из первой партии поставки. После этого производитель сменил контрагента, поставляющего стеклянные панели, и, по заверению представителей бренда, на более поздних партиях подобные повреждения больше не выявлялись.

Поводом для беспокойства послужили публикации о трещинах на панорамных крышах не только у Jetour Dashing, но и у Chery Tiggo 7 Pro, 7 Pro Max, а также Changan CS55 Plus, причем связывались они с воздействием высоких температур. Однако в случае с Jetour подтвержденным оказался именно дефект у машин начального периода отгрузки. Какие именно автомобили попадают под это описание — по VIN-кодам или датам выпуска — бренд пока не раскрыл.

Для нынешних и потенциальных владельцев это означает, что считать все Dashing потенциально проблемными безосновательно. Тем более что модель присутствует на российском рынке с 2023 года, а к середине 2026 года она обеспечивала почти половину всех продаж марки в стране. При этом панорамная крыша остается частью оснащения актуальных версий.

Что касается ремонта, в гарантийных условиях Jetour среди компонентов, защищенных основной гарантией на 36 месяцев или 60 тысяч километров пробега, значатся «стекла кузова». Однако панорамная крыша в этом перечне отдельно не прописана, поэтому автоматически трактовать ее разрушение как гарантийное основание нельзя — вопрос должен решать дилер после диагностики.

Таким образом, если на Dashing появилась трещина без видимых следов внешнего удара, владельцу рекомендуется как можно скорее обратиться к официальному дилеру и зафиксировать состояние автомобиля. Главная неопределенность сохраняется: без четкого указания VIN-диапазона или периода выпуска для «первой партии» собственник не может самостоятельно понять, попадает ли его экземпляр под потенциальный риск.

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