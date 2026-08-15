Раскрыты самые быстрорастущие в плане продаж автобренды в РФ: есть ли сюрпризы

Эксперт Целиков назвал 10 самых быстрорастущих в плане продаж автобрендов в РФ. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Автоэксперт Сергей Целиков в своем телеграм-канале подготовил исследование динамики продаж автомобильных марок в России за первые семь месяцев 2026 года. В фокус попали бренды, которые ранее демонстрировали скромные объемы, но в нынешнем году существенно нарастили присутствие на рынке.

Абсолютным рекордсменом по темпу прироста стал электромобильный и гибридный бренд Deepal, входящий в структуру Changan. За январь–июль в стране было зарегистрировано 941 транспортное средство этой марки против 36 штук за аналогичный период прошлого года — рост составил 2514%, что эквивалентно увеличению более чем в 26 раз.

Вторую позицию занял Lynk & Co — совместный проект Geely и Volvo. За семь месяцев было реализовано 1907 машин против 190 годом ранее, что означает рост на 903% (почти в 10 раз). Наибольшим спросом у российских покупателей пользовались гибридные кроссоверы бренда.

Третье место досталось Mazda: 14 821 проданный автомобиль против 1925 в прошлом году — прирост на 670% (в 7,7 раза). Ключевой моделью, обеспечившей такой результат, стал кроссовер CX-5, чей двигатель соответствует установленному лимиту мощности в 160 л.с., что позволяет избегать повышенного утилизационного сбора.

Четвертую строчку занял Nissan: 4276 автомобилей за семь месяцев против 609 год назад — рост на 609% (в 7 раз). Основной вклад внес китайский Nissan Qashqai, который в последнее время показывает рекордные для бренда показатели продаж.

Замыкает пятерку лидеров Audi. Марка нарастила результат с 1325 до 7135 машин, что соответствует приросту на 438% (более чем в 5 раз). Самыми востребованными оказались кроссоверы Q3 и Q5, обеспечившие соответственно 51% и 19% продаж.

В десятку брендов с наибольшим ростом также попали Evolute (прирост 409%, до 7520 шт.), KGM (+305%, 2029 шт.), Honda (+285%, 4191 шт.), Volkswagen (+258%, 8733 шт.) и Suzuki (+250%, 1300 шт.).

По словам Сергея Целикова, при составлении рейтинга он исключил марки с единичными, «штучными» объемами реализации. Таким образом, в итоговый список вошли только те производители, которые не только продемонстрировали высокий процентный рост с низкой базы, но и обладают значимой рыночной долей.

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