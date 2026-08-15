Бум не случился: что происходит с электромобилями на рынке такси

Среди электрических моделей наибольшую популярность у таксистов демонстрирует Evolute i-Pro липецкой сборки Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил в своем Telegram-канале, что по состоянию на апрель текущего года в России насчитывалось менее 4 тысяч электромобилей, имеющих разрешение на работу в такси. Это соответствует доле менее 0,5% от общего числа действующих разрешений, которых в стране около 950 тысяч.

Среди электрических моделей наибольшую популярность у таксистов демонстрирует Evolute i-Pro липецкой сборки — таких машин насчитывается 1,8 тысячи. Второе место занимает FAW Bestune Nat с показателем 610 единиц. Третью строчку занял Nissan Leaf (550 автомобилей), который чаще встречается в регионах Дальнего Востока и Сибири. В пятерку лидеров также вошел калининградский электроседан AmberAuto A5 — 240 экземпляров.

Эксперт также обратил внимание на рост парка электрических компактвэнов UMO 5 (оригинальная модель — GAC Aion Y Plus), сборку которых организовала компания «ЭМ Рус» на мощностях «Москвича» при технологической поддержке «Яндекса». Начиная с марта на учет поставлено свыше 900 таких автомобилей.

В таксопарках можно встретить и более редкие экземпляры. Например, в общем «парке такси» числится 65 машин Tesla, более 40 различных моделей BYD, а также автомобили Zeekr и других брендов.

В перечень актуальных моделей для такси, составленный Минпромторгом, включены электромобили Evolute i-Joy, i-Sky, i-Space, «Москвич 3е», «Атом» и UMO 5. 28 июля ведомство дополнило этот список шестью новыми моделями — впервые в него вошли Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6. Предполагается, что реестр будет регулярно обновляться с учётом моделей, выпускаемых в России в рамках специнвестконтрактов с обязательствами по углублению локализации.

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