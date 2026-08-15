Дешевле Haval и Geely: Mitsubishi Eclipse Cross снова продается в РФ

В РФ появился в продаже известный кроссовер Mitsubishi по цене от 2,2 млн рублей. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Модель Mitsubishi Eclipse Cross снова продается в РФ. С учетом таможенных пошлин, логистики и других сопутствующих затрат конечная цена для российского покупателя начинается от 2,2 миллиона рублей, выяснили «Автоновости дня».

Примечательно, что конкуренты Eclipse Cross на отечественном рынке зачастую обходятся дороже. К примеру, Tenet T7 стоит как минимум 2 735 000 рублей, Geely Atlas просят от 3 449 990 рублей, а за новый Haval F7 второго поколения нужно выложить не менее 2 899 000 рублей.

Одно из самых привлекательных предложений на поставку нового Mitsubishi Eclipse Cross зафиксировано во Владивостоке — за 2 230 000 рублей здесь готовы привезти под заказ полноприводную версию с подогревом передних и задних кресел, мультимедиа с сенсорным дисплеем, круиз-контролем, мультирулем в коже, климат-контролем, электронным стояночным тормозом и двухцветными легкосплавными дисками.

В Хабаровске и Москве ценник оказался чуть выше: переднеприводную версию предлагают за 2 300 000 и 2 325 000 рублей соответственно. Еще один вариант с полным приводом доступен по цене 2 400 000 рублей.

Для тех, кто привык к левостороннему расположению руля, предусмотрена поставка из ОАЭ — такая машина обойдется дороже. В Новосибирске — 2 720 000 рублей, в Воронеже — 2 830 000, в Омске — 2 900 000, а в Тюмени и Москве максимальная цена достигает 3 250 000 рублей. Также леворульные экземпляры доступны под заказ в Твери, Калуге, Рязани, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде и других городах. Из наличия их можно приобрести как минимум в Тюмени, Омске, Чебоксарах, Саратове и Санкт-Петербурге.

Все предлагаемые автомобили оснащены одинаковым силовым агрегатом — 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 лошадиные силы (крутящий момент 250 Нм), работающим в паре с вариатором. Привод может быть как передним, так и полным.

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