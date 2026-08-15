В дилерских центрах России появился Volkswagen ID.Era 9X: сколько стоит и что внутри

В РФ начали продавать гибрид Volkswagen. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском автомобильном рынке стартовали продажи кроссовера Volkswagen ID.Era 9X. Как выяснили Autonews.ru, машины уже появились в нескольких крупных дилерских центрах Москвы, тогда как раньше данную модель можно было приобрести только под индивидуальный заказ.

Цена новинки установлена на уровне 11,4 миллиона рублей. В числе основных конкурентов называются Aito M9, Denza D9 и Lynk & Co 900.

Изначально эта модель разрабатывалась специально для китайского рынка в рамках совместного проекта Volkswagen и SAIC. По своим габаритам ID.Era 9X превосходит хорошо знакомый российской аудитории BMW X7.

В Россию поставляется исключительно топ-версия Ultra. Техническая начинка представлена гибридной силовой установкой, в которой 1,5-литровый бензиновый мотор выполняет функцию генератора. Суммарная отдача агрегатов составляет 517 лошадиных сил, а запас хода без дозаправки и подзарядки достигает 1651 километра. Автомобиль оснащён полным приводом и пневматической подвеской.

В салоне предусмотрено шесть посадочных мест, в список оборудования входят: на втором ряду установлены раздельные «капитанские» кресла, имеется потолочный дисплей диагональю 21,4 дюйма, аудиосистема Era Sound с 27 динамиками, панорамная крыша и цифровое зеркало заднего вида.

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