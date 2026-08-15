Битва за рынки: китайские автобренды бегут за границу, внутренние продажи падают

Reuters: Китайский автопром наращивает продажи везде кроме самой КНР. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Китайские автомобильные компании получают все более серьезные стимулы для расширения своего присутствия на международных рынках на фоне резкого обвала продаж внутри страны. Взаимосвязь этих двух трендов и то, что китайский автопром наращивает реализацию повсеместно, за исключением самого Китая, отмечает Reuters.

По данным агентства, ослабленный потребительский спрос и затяжная ценовая война, длящаяся несколько лет, привели к переизбытку производственных мощностей, в результате чего июльские продажи сократились на 20% в годовом исчислении — до 1,47 миллиона автомобилей, причем спад продолжается уже десятый месяц подряд.

Параллельно экспорт увеличился на 88%, достигнув отметки в 923 тысячи машин, благодаря чему китайские производители стремительно укрепляют свои позиции за рубежом, активно проникая на рынки от Европы, где за четыре года их доля выросла с 3 до 16%, до Юго-Восточной Азии.

Генеральный директор шанхайской консалтинговой фирмы Automobility Билл Руссо в этой связи отметил, что производители из КНР располагают избыточными мощностями, высококонкурентными цепочками поставок и постоянно улучшающейся продукцией, а также имеют серьезные экономические предпосылки для поиска возможностей роста за пределами страны. По его мнению, выход на глобальный уровень становится для них стратегической необходимостью.

Согласно прогнозам аналитического агентства Counterpoint, к 2030 году китайские бренды увеличат свою долю на европейском рынке легковых автомобилей до более чем 20%, а в сегменте электромобилей — до 29%. При этом введение пошлин, к которому начала прибегать Европа, может лишь замедлить этот процесс, но не остановить его.

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