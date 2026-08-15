Реинкарнация культового Lamborghini Diablo: классический силуэт наполнили современными техническими решениями

Модель Eccentrica V12 Roadster представляет собой реинкарнацию культового Lamborghini Diablo с сохранением классического силуэта, но наполненного современными техническими решениями. Фото: eccentrica.com

Публичная премьера автомобиля Eccentrica V12 Roadster состоялась 14 августа, сообщает пресс-служба производителя.

Модель представляет собой реинкарнацию культового Lamborghini Diablo с сохранением классического силуэта, но наполненного современными техническими решениями. Всего планируется выпустить 19 таких экземпляров.

Культовый Lamborghini Diablo. Фото: Andrea Domeniconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Под капотом установлен атмосферный 5,7-литровый двигатель V12, развивающий 550 лошадиных сил. Трансмиссия — шестиступенчатая механическая коробка передач. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 секунды. Для адаптации к различным дорожным условиям предусмотрены три автоматических режима движения.

Специалисты Eccentrica отмечают, что переработка не ограничилась простым снятием крыши — сначала было проведено детальное исследование аэродинамических потоков вокруг открытого салона, после чего конструкцию кузова и шасси усилили за счет углеволоконных элементов. Всего в проект было интегрировано более 3500 оригинальных деталей, изготовленных специально для этой модели. Доработки также затронули колею: автомобиль оснастили полуактивными амортизаторами, усиленной тормозной системой и гидроусилителем руля.

Фото: eccentrica.com

Внешне машина осталась легко узнаваемой — тот самый Diablo. Интерьер не подвергся кардинальным изменениям, а получил современное переосмысление: в отделке использована качественная кожа, вставки из алькантары, анодированные элементы и карбоновые детали.

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