Волочкова устроила скандал в аэропорту, Инстасамка заявила об эмиграции из России, а Бузова стала тетей: главные события шоу-бизнеса

Инстасамка объявила об отъезде из России, а затем призналась в обмане Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Волочкова учинила скандал в аэропорту

10 августа Анастасия Волочкова собиралась отправиться на любимые Мальдивы, которые балерина называет своей дачей, однако до самолета в тот вечер так и не добралась. Артистку не допустили к посадке на рейс. Сама Волочкова утверждала, что вместе с директором пришла к выходу за 25 минут до вылета и никаких объявлений об окончании посадки не слышала. «Беспредел. Сняли с рейса, не пустили... Как не стыдно. Мы сидели с моим директором в шаге от посадки... Пока, неудачники», - возмущалась балерина.

Волочкова учинила скандал в аэропорту Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Позже российская авиакомпания объяснила ситуацию. По данным перевозчика, посадка завершилась в 22:15, а Волочкова и ее спутник подошли к гейту в 22:18. В компании также заявили, что время окончания регистрации было указано в билетах и на табло, а пассажиров дополнительно приглашали по громкой связи. Впрочем, отпуск в итоге не сорвался. 12 августа балерина прилетела в Мале уже в 29-й раз. Компанию ей составил молодой директор Максим Николаев. В аэропорту Мальдив Волочкову встретили сотрудники отеля и даже назвали «нашей русской балериной».

Бузова впервые стала мамой

11 августа Анна Бузова и ее супруг муж стали родителями. Радостную новость 38-летняя сестра Ольги Бузовой сообщила подписчикам через пару дней, опубликовав первые фотографии новорожденной дочери. Девочку назвали Марией.

Новоиспеченная тетя Оля подарила своей сестре и племяннице песню под названием «Новая жизнь».

««Захотела очень запечатлеть это важное событие для нас музыкально…писала песню со слезами на глазах, и каждый раз, когда слушаю ее — комок в горле и сердце бьется чаще», — сообщила артистка.

Фото: Команда «Продолжение рода»

Инстасамка объявила об отъезде из России, а затем призналась в обмане

Дарья Зотеева на этой неделе сообщила о решении окончательно покинуть российскую музыкальную индустрию. Инстасамка заявила, что собирается перевести свои песни на английский язык и сосредоточиться на зарубежной аудитории. По словам артистки, в России она уже добилась всего, чего хотела: выпускала хиты, получала крупные контракты, выступала, развивала собственный бренд и сотрудничала с известными компаниями. Теперь же, утверждала Зотеева, ей стало тесно в отечественной индустрии. «Я не вернусь. Я не вернусь по многим причинам, но основная из них - мне просто стало тесно в нашей индустрии», - заявила певица.

Однако ненавистники рэп-исполнительницы рано радовались. Уже вскоре Инстасамка призналась, что никуда уезжать не собирается, а заявление об эмиграции оказалось частью рекламной кампании новой песни. «Не думала я, не гадала, что мы с вами так жестко хайпанем», - сказала Дарья.

Она объяснила, что хотела привлечь внимание к экспериментальному треку и поэтому заранее устроила вокруг него информационный шум. При этом сама композиция тоже стала поводом для обсуждений: слушатели заметили в ней народные мотивы и начали сравнивать певицу с Надеждой Кадышевой. Некоторые пользователи предположили, что при создании трека мог использоваться искусственный интеллект.

Юлия Савичева вернулась после цифрового детокса из-за хейта

Юлия Савичева снова вышла на связь с подписчиками после десятидневного перерыва в социальных сетях. Певица взяла паузу на фоне критики из-за заметной смены творческого направления. В последнее время артистка экспериментирует с рок-звучанием, использует скрим и гроулинг, а для выступлений выбирает более брутальный образ. Часть поклонников такие перемены не приняла и призывала Савичеву вернуться к прежнему стилю.

Сама Юлия, напротив, после паузы заявила, что окончательно убедилась в правильности своего выбора. «Я отключилась от этого, и я очень счастлива. Я наконец-то обратно пришла к себе. Я точно поняла, что все, что я делаю сейчас, это абсолютно мое», - призналась певица.

Слава прервала почти полугодовую трезвость и пожаловалась на похмелье

Певица Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, рассказала о возвращении к алкоголю после пяти с половиной месяцев трезвого образа жизни. Во время отдыха с дочерью Александрой артистка сначала публиковала семейные кадры, однако затем устроила вечеринку и показала содержимое мини-бара. Уже на следующий день Слава призналась, что после продолжительного перерыва организм тяжело отреагировал на спиртное. «Мне так плохо. Конечно, пять с половиной месяцев не пить, и потом запить», - пожаловалась исполнительница.

Певица устроила вечеринку и показала содержимое мини-бара Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Слава также призналась, что раньше практически не сталкивалась с похмельем. По ее словам, за долгие годы организм привык к алкоголю, тогда как после нескольких месяцев воздержания ощущения оказались совсем другими. При этом артистка не скрывала, что трезвая жизнь давалась ей непросто. Она заявила, что без алкоголя ей не хватало привычной энергии и ярких эмоций.