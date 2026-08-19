Как позаботиться о машине после летнего отпуска: возможные последствия путешествия на авто

Архипов: как проверить авто после летнего отпуска. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Летнее путешествие на автомобиле, даже если оно длится всего пару недель, способно создать для машины условия, сравнимые с несколькими месяцами ежедневных поездок по городу. Как пояснил в интервью «Российской газете» Никита Архипов, возглавляющий сервисное направление компании «Рольф», после отпуска стоит не ограничиваться внешней мойкой, а уделить внимание техническому состоянию перед наступлением осеннего сезона.

Первое, на что рекомендует обратить внимание эксперт, — это моторное масло. Сама по себе дальняя дорога по трассе не требует немедленной замены смазки; более того, равномерная работа прогретого мотора зачастую менее губительна для масла, чем постоянные короткие перегоны по городу. Однако ситуация меняется, если авто долго ехало на предельных оборотах, тащило прицеп, штурмовало серпантины или трудилось в сильный зной. В таком случае после возвращения следует проконтролировать уровень масла и убедиться, что его расход не вырос. А если плановое техническое обслуживание уже на подходе, то откладывать визит на СТО неразумно.

Следующий узел — система охлаждения. В жару двигатель, турбина, кондиционер и АКПП работают с повышенной теплоотдачей. Уровень антифриза проверяют исключительно на остывшем моторе. Заодно стоит осмотреть шланги, бачок и соединения — следы подсохшей жидкости в виде белого, розового или цветного налета могут сигнализировать о микропротечке, которая пока не отразилась на общем уровне.

Летняя дорога не щадит и радиаторный пакет: он постепенно забивается мошкарой, тополиным пухом, песком и грязью, что ухудшает отвод тепла. В городе это обычно проявляется лишь к осени — внезапным включением вентилятора на максимуме или перегревом в пробке. Мыть радиаторы струей высокого давления с близкого расстояния категорически не рекомендуется — тонкие соты легко деформируются. При сильном загрязнении лучше прибегнуть к профессиональной чистке.

Воздушный фильтр особенно страдает после езды по грунтовкам и пыльным дорогам. Забитый элемент создает лишнее сопротивление на впуске, но современная электроника долго маскирует эту проблему, подстраивая подачу смеси. Достаточно снять фильтр и посмотреть на просвет — при сильной загрязненности его заменяют, а продувка сжатым воздухом лишь повреждает бумажную структуру.

Салонный фильтр тоже накапливает пыль, насекомых и пыльцу. Снижение воздушного потока из дефлекторов нередко путают с неисправностью кондиционера, хотя причина кроется именно в фильтре. Если после поездки появился затхлый запах, стоит дополнительно проверить дренаж испарителя и вентиляционную систему.

Давление в шинах измеряют на холодных покрышках и приводят к заводским нормам. До отпуска его часто повышают под тяжелую загрузку, а по возвращении забывают снизить. Также осматривают протектор — порезы, грыжи, посторонние предметы или неравномерный износ могут появиться после разбитых дорог. Если машину уводит в сторону, изменилось положение руля или возникла вибрация, стоит проверить развал-схождение и подвеску.

Ходовая часть также испытывает перегрузки на неровных покрытиях. Стук на мелких кочках, гул, раскачка кузова или изменившаяся управляемость в поворотах — повод для диагностики амортизаторов, сайлентблоков, шаровых, наконечников и ступичных подшипников.

Тормозная система серьезно страдает в горах — долгие спуски перегревают диски и колодки. На поверхности дисков могут появиться цветные пятна, а колодки теряют эффективность. Если при торможении ощущается вибрация, изменилось усилие на педали или замедление ухудшилось, визуального осмотра недостаточно — потребуется проверка суппортов и тормозной жидкости. Саму жидкость менять после каждой поездки не нужно, но если её срок подходит к концу, горный маршрут — веский аргумент не затягивать с заменой, ведь она гигроскопична и со временем теряет температуру кипения.

Осмотр днища тоже обязателен: грунтовки и плохой асфальт могут повредить защиту двигателя, пыльники, выхлоп и термоэкраны. Даже небольшая деформация защиты способна вызвать посторонний шум из-за контакта с картером.

Если в отпуске машина пересекала глубокие лужи или броды, стоит проверить разъемы, сапуны и ступицы на наличие воды. Внедорожникам после серьезных водных преград полезно оценить состояние масел в трансмиссии — эмульсия в редукторе или раздатке требует срочной замены.

После мойки необходимо тщательно очистить колесные арки и днище от песка, соли (особенно на приморских дорогах), грязи и растительности. Влага в таких отложениях задерживается надолго и провоцирует коррозию. Особое внимание — сколам на капоте, крыше, порогах и кромках арок: мелкие повреждения ЛКП лучше устранить сразу, чтобы не допустить ржавчины к зиме.

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