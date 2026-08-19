Турбина, цепь и масложор: главные слабые места популярного в РФ кроссовера Haval

Главные минусы популярного кроссовера Хавал. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom.

Кроссовер Haval F7 появился на рынке в 2018 году, а уже через год его сборку наладили на тульском заводе. Модель оснащается бензиновыми моторами объемом 1,5 и 2,0 литра, роботизированной коробкой с семью ступенями, а также доступна как в переднеприводной, так и в полноприводной версиях. Издание «За рулем» подготовило обзор характерных для этой модели недостатков.

Одна из частых претензий владельцев — качество окраски кузова. Кроме того, не исключены неполадки с силовым проводом аккумулятора, из-за которых возможны сбои в работе трансмиссии и других электронных систем.

По данным издания, задние амортизаторы в ходовой части приходится менять в районе 100 тыс. километров, стойки стабилизатора — чуть раньше, на 50–80 тыс. км, а передние амортизаторы могут начать подтекать на отрезке 80–110 тыс. км. Ступичные подшипники специалисты советуют обновлять одновременно с некоторыми элементами подвески.

Среди прочих регулярно встречающихся проблем — сбои в работе электрического ручного тормоза, повышенный износ тормозных колодок и вероятность подтекания сальника заднего редуктора после 70–90 тыс. км. Подшипник промежуточной опоры карданного вала иногда начинает гудеть уже при 30–40 тыс. км пробега.

Двигатели тоже имеют свои слабые стороны. Отмечается склонность к повышенному расходу масла, особенно у двухлитровой версии, а после 100 тыс. км нередко возникают трудности, связанные с отложениями нагара. У экземпляров 2019–2021 годов фиксировались случаи разгерметизации топливной магистрали. Приводная цепь ГРМ может потребовать вмешательства после 120–150 тыс. км, а термостат — примерно на 70–80 тыс. км.

Семиступенчатый «робот» иногда начинает дергаться при переключениях на пробеге 50–80 тыс. км — в подобной ситуации нередко помогает адаптация сцеплений. Трансмиссионное масло рекомендуется обновлять каждые 30–40 тыс. км.

В целом Haval F7 остается одним из популярных китайских кроссоверов на вторичном рынке по соотношению "цена/качество". Качество лакокрасочных покрытий на неплохом уровне. Да и в целом этот кроссовер считается сбалансированным.

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