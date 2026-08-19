Флагманский внедорожник BAW 212 X03 идет в Россию: в продажу поступит дизельная версия авто

Новый рамный внедорожник BAW привезут в Россию весной 2027 года

В конце весны 2027 года на российском рынке появится рамный внедорожник 212 X03 от китайской компании BAW. Информацию об этом, как информирует портал «Китайские автомобили», подтвердила коммерческий директор компании «Кайхэ» (дистрибьютор марки «212» в РФ) Марина Занаревская.

Руководитель пояснила, что на начальном этапе продаж новинка будет предлагаться исключительно с дизельным двигателем — именно эта версия недавно прошла сертификацию в Китае.

Под капотом у дизельного 212 X03 установлен 2,3-литровый турбомотор, развивающий 190 лошадиных сил, при этом пиковый крутящий момент достигает 500 Нм. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Публичная премьера модели состоялась еще в апреле 2026 года на Пекинском автосалоне. Этот внедорожник займет флагманскую позицию в линейке BAW, при этом его внешность выполнена в узнаваемом стиле бренда.

В настоящее время в РФ продаются рамные внедорожники 212 в стиле "китайского УАЗа". Есть и дизельная версия.

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