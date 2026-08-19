«Гонка вооружений» в Чэнду: какие новинки представят на китайском автосалоне

Бобылев: На автосалоне в Чэнду мы увидим настоящую "гонку вооружений". sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Автосалон в Чэнду, который распахнет свои двери 21 августа, станет ареной острого соперничества не только между местными китайскими производителями, но и с мировыми автогигантами. Такое мнение в беседе с «Российской газетой» высказал Денис Бобылев, обозреватель портала «Китайские автомобили».

Эксперт пояснил, что в выставочных павильонах будут представлены новые версии BMW i3, BMW iX3, а также Hyundai Ioniq V, собранные в Китае и доработанные специально для местных потребителей.

По его словам, главная цель этих премьер — вернуть утраченные позиции глобальным брендам, которые в последние годы потеряли часть аудитории из-за стремительного роста популярности электромобилей и гибридов среди китайских покупателей. Сейчас мировые марки стремятся доказать, что они идут в ногу со временем и предлагают не менее технологичные и футуристичные решения.

Китайские компании тоже готовят мощный ответ. Как отметил обозреватель, на шоу дебютируют сразу несколько новинок BYD: обновленный Tang, крупный паркетник Sealion 08, флагманский седан Dahan, а также три модели суббренда Fang Cheng Bao — кроссовер Ti 9, седан Formula S и универсал Formula S GT.

Кроме того, свои новые разработки покажут Lynk & Co, ArcFox, MG, GAC и другие марки. Отдельного внимания, по мнению собеседника издания, заслуживает Geely. Хотя компания официально не объявляла о планах, на автосалоне может состояться анонс флагманского кроссовера Monjaro Plus с пятиметровым кузовом и широким набором передовых технологий. Бобылев предположил, что эта модель потенциально могла бы пользоваться спросом и в России.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.