Клубы пара из-под капота: каковы причины и как действовать в такой ситуации

Почему долив воды в антифриз летом может спасти мотор. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

О снижении уровня охлаждающей жидкости в современных автомобилях с богатым электронным оснащением водитель узнает по сигналу на панели приборов. Владельцы машин попроще выявляют проблему визуально при осмотре моторного отсека. А новички часто замечают неладное только после того, как двигатель перегреется.

Алексей Ревин, редактор издания «За рулем», разъяснил, как правильно реагировать на утечку антифриза. По его словам, если жидкость убывает постепенно, особенно в летний зной или при активной эксплуатации, причиной нередко становится естественное испарение воды, которая входит в состав любой охлаждающей жидкости. В этом случае наиболее грамотное решение — долить дистиллированную воду.

Однако специалист предупреждает, что просто восполнить объем и забыть о проблеме не получится. Он настоятельно советует тщательно обследовать двигатель и все элементы системы охлаждения, поскольку даже незначительная утечка антифриза встречается довольно часто.

В числе наиболее вероятных мест протечки Ревин назвал: уплотнительный сальник помпы; микротрещину или свищ в радиаторных сотах; стык между алюминиевой и пластиковой частями радиатора; соединения резиновых патрубков; радиатор отопителя (печки).

При подобных неполадках охлаждающую жидкость все равно придется сливать. А после устранения дефекта эксперт рекомендует заливать свежий антифриз.

Наиболее серьезная неисправность — это пробитая прокладка между блоком цилиндров и головкой блока (ГБЦ). Если есть подозрение на такую поломку, Ревин советует долить воду и как можно быстрее добраться до автосервиса.

В случае, когда антифриз вытекает мгновенно, а из-под капота валит густой пар, доливка уже бесполезна — требуется ремонт.

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